Aktivisti za urýchlenú výstavbu obchvatu Prešova opäť zablokujú dopravu

Štvrtá protestná blokácia dopravy aktivistami z občianskeho združenia (OZ) Lepší Prešov sa uskutoční vo štvrtok 22. júna od 16. hodiny.

Blokovať sa bude tradične priechod na Levočskej ulici v Prešove, ale aj priechody v ďalších obciach, ktoré sú neúnosne zaťažené nákladnou dopravou a dotýka sa ich výstavba rýchlostnej cesty R4, za ktorú členovia združenia bojujú.

Svoju účasť už potvrdili štyri obce z Prešovského okresu Kapušany, Lada, Lipníky a Chmeľov. Zvyšné obce nachádzajúce sa na území Svidníckeho okresu majú svoje zapojenie ešte potvrdiť. Blokácia je plánovaná na pol hodiny. Upozorniť ňou chcú vládu na neriešenie situácie dopravy na východnom Slovensku.

Pokračujú v zbieraní podpisov

„Chceme protestnou formou upozorniť vládu a parlament, že Prešovský kraj má najvyššiu nezamestnanosť, najnižšiu priemernú mzdu, od roku 2002 dostal najmenej investičných stimulov na vytváranie pracovných miest a zároveň má najhoršiu dopravnú infraštruktúru. Teda podmienky ekonomického a hospodárskeho rozvoja sú ďaleko najhoršie v porovnaní s ostatnými krajmi,“ povedal Baran.

Aktivisti zároveň pokračujú v zbieraní podpisov za urýchlenú výstavbu rýchlostnej cesty R4, ktorá má byť severným obchvatom Prešova. Petičnú akciu začali 12. mája v Prešove koncertom. Ich métou je dosiahnuť stotisícovú hranicu, aby sa petíciou musela zaoberať Národná rada SR. Ako uviedol Baran, doteraz vyzbierali zhruba 12-tisíc podpisov – desaťtisíc priamo v Prešove, zvyšné sú z ďalších obcí a miest, z ktorých väčšina ale bude petičné hárky posielať až 20. júna.

„Hárky sme poslali do všetkých 666 obcí Prešovského kraja. Ak sa svojím podpisom pridá len 13 percent každej obce, mali by sme k dispozícii 105-tisíc podpisov,“ uviedol Baran s tým, že podpisy budú zbierať až do dosiahnutia stanovenej hranice.

Cieľom stotisíc podpisov

„Zbieranie hodnotíme pozitívne, ľudia sú aktívni a sami sú iniciatívni. Stačia im dve slová – diaľnica a petícia a automaticky hárky podpisujú. Cieľ stotisíc podpisov je podľa mňa reálny,“ uviedol člen združenia Jaroslav Pulík. Dodal, že o petíciu majú záujem nielen obyvatelia Prešovského kraja, ale aj vodiči ďalších krajov, dokonca i Poľska. Petíciu je možné nájsť aj na webovej a facebookovej stránke združenia.

OZ Lepší Prešov bojuje za zlepšenie dopravnej situácie a výstavu obchvatov tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Upozorniť kompetentných na problém dopravy v Prešove sa doteraz snažili tromi blokáciami dopravy prechádzaním cez priechod pre chodcov. Postupne pritom stupňovali dĺžku blokácie z 15 na 30 minút, pričom blokovali dopravu na Levočskej ulici, naposledy zablokovali na celú hodinu tri priechody v meste.