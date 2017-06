Bratislava bude mať oficiálny bikesharing - systém zdieľania verejných bicyklov

V Bratislave vznikne systém zdieľania verejných bicyklov, tzv. bikesharing. Magistrát ho vybuduje v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft. Memorandum o spoločnej realizácii projektu tento týždeň podpísal primátor Ivo Nesrovnal s predstaviteľmi spoločnosti. Realitou má byť na jar budúceho roka. Odborníci zároveň upozorňujú na to, že v hlavnom meste chýbajú kvalitné a bezpečné cyklotrasy.

Hlavné mesto si za partnera projektu vybralo Slovnaft. Spoločnosť vraj predložila najkomplexnejšiu ponuku realizácie systému bikesharingu. Navyše má skúsenosti vďaka materskej spoločnosti MOL, ktorá sa podieľala na jeho vybudovaní v Budapešti. Za štyri roky ho v maďarskej metropole využilo viac ako 55-tisíc ľudí, ktorí si požičali 1,4 milióna bicyklov.

Výber bez súťaže

Slovnaft deklaruje, že mestu daruje časť majetku zhromaždeného v rámci tohto systému, čím ho odbremení od finančných výdavkov. Zodpovedať bude aj za samotnú prevádzku. Podľa magistrátu je tento model spolupráce zo všetkých predostretých plánov aj od iných firiem pre mesto najvýhodnejší. To je zatiaľ ťažko posúdiť. Občianske združenie Cyklokoalícia upozorňuje, že výber partnera sa udial za zatvorenými dverami a bez toho, aby ich ako odborníkov do diskusie prizvali. Zároveň upozornili na to, že nie sú dostupné dáta na porovnanie, prečo je práve táto spolupráca pre mesto najvýhodnejšia.

Pilotná fáza bude pokrývať najväčšie mestské časti Staré Mesto, Petržalka, Nové Mesto a Ružinov. Postupne sa bude rozrastať aj do ostatných častí hlavného mesta. Bratislava má na projekt vyčlenených 460-tisíc eur, spoločnosť Slovnaft prispeje sumou do 1,5 milióna eur. Bratislavský bikesharing má byť kombináciou elektrobicyklov a klasických bicyklov. Spolu by to mohlo byť 750 bicyklov a 75 staníc.

Stále chýbajú cyklotrasy

Michal Malý zo združenia Cyklokoalícia iniciatívu ako takú a to, že sa mesto pripojí k moderným metropolám, privítal. Zároveň upozornil na to, že je to aj záväzok mesta, aby zlepšilo stav existujúcich cyklotrás a budovalo nové. Existuje schválený koncept ich realizácie, no podľa Michala Malého sa zatiaľ príliš nehýbe. Ocenil, že zodpovednosť za cyklodopravu v meste prešla zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta na mestskú príspevkovú organizáciu Generálny investor Bratislavy. V praxi to znamená, že cyklodoprava sa z rekreácie stala témou dopravnou.

Cyklodoprava je podľa prieskumov v Bratislave najrýchlejším spôsobom dopravy na vzdialenosť 1 až 5 kilometrov. Hlavné mesto deklaruje, že ju považuje za dôležitú alternatívnu formu dopravy. „Dbáme tiež na údržbu a skvalitňovanie súčasných cyklotrás, ktoré je potrebné neustále udržiavať. Mesto v tomto roku vyčlenilo na cyklodopravu viac ako 600-tisíc eur.

V Bratislave sa plánuje vybudovanie nových cyklotrás na Starohájskej ulici, vybudovanie cyklotrasy Nultý okruh v Starom meste a na Jarošovej ulici. V procese realizácie sú aj ďalšie cyklotrasy, pri ktorých je však potrebné doriešiť majetkovo-právne vzťahy a vyhodnotiť návrh dopravných riešení jednotlivých úsekov,“ uviedla Veronika Šafáriková z bratislavského magistrátu. Ako dodala, v súčasnosti hlavné mesto tiež posudzuje stavebno-technické možnosti autobusových pruhov, ktoré by mohli využívať aj cyklisti.

„Využívanie autobusových pruhov netreba chápať ako trvalé riešenie. Ide o doplnok pre tých cyklistov, ktorí sa neboja a odvážia sa na vozovku. Cieľom musia byť bezpečné cyklotrasy pre rodiny s deťmi, pre tých, ktorý sa do plnej premávky neodvážia,“ uviedol Michal Malý za Cyklokoalíciu.

Bezpečnosť na prvom mieste

Častým problémom v uliciach sú aj autá parkujúce na cyklochodníkoch. Auto tvorí prekážku a tak ohrozuje cyklistov, ale aj chodcov. „Keby stálo zaparkované vo svojom pruhu neprekážalo by. Keď je odstavené na cyklotrase prenáša bremeno na slabších účastníkov cestnej premávky. Je to ten cyklista alebo chodec, ak auto zaberá väčšiu časť chodníka, kto musí vojsť do vozovky a tým riskuje. Vždy je dobré pokúsiť sa to tomu šoférovi vysvetliť, komunikovať. Samozrejme možnosťou je aj mestská polícia,“ uviedol Malý s tým, že mesto musí myslieť aj na potrebu krátkodobého parkovania za účelom rýchleho vyloženia tovaru, nástupu a výstupu, asi do dvoch minút. V zahraničí sa tomuto systému hovorí „kiss and ride“.