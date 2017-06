Sakury v Trenčíne by mohol zničiť cyklochodník

Priamo popri nich totiž povedie cyklochodník. Začali ho budovať a základy vyhĺbili tak tesne pri stromoch, že zo strany od cesty spolu s hlinou vykopali aj ich korene.

Budovanie cyklochodníka na Soblahovskej ulici v Trenčíne. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Korene sakúr sú viditeľne poškodené ostrými rezmi, viaceré odťali úplne. Vedenie mesta Trenčín potvrdilo, že zhotoviteľa stavby už požiadalo o okamžitú nápravu. „Nariadili sme zhotoviteľovi, aby bezodkladne zabezpečil ochranu koreňového systému čerešní na Soblahovskej ulici,“ potvrdzuje hovorkyňa primátora Erika Ságová. Mesto žiada, aby zhotoviteľ ostrým rezom zarezal poškodené korene a následne všetky odhalené prikryl geotextíliou a zalieval. Musí tiež zrýchliť proces od momentu odkrytia koreňového systému po jeho opätovné zasypanie zeminou. „Zhotoviteľa sme dôrazne upozornili, aby pri hĺbení výkopov v okolí čerešní pracoval ručne a ohľaduplne,“ vysvetľuje Ságová.

Trenčania sú z prác okolo sakúr zhrození. Boja sa, že takýto zásah, navyše v tomto vegetačnom období, keď potrebujú veľa vody, ich zlikviduje. Podľa miestneho aktivistu Antona Betáka o zásahu do koreňového systému hovorí norma. „Korene, ktoré sú v priemere väčšie ako tri centimetre, sa musia ručne rezať a ošetrovať. Keď vieme, že niečo takéto budeme robiť, už pred výkopovými prácami si máme pripraviť debnenie, aby ochránilo korene. To, ako to robia oni, je úplne zlé. Je to poškodzovanie drevín v takom rozsahu a v takom nevhodnom vegetačnom čase, že ich to môže zlikvidovať,“ hnevá sa Beták. Postup pri sakurách sa nepáči ani lesnému hospodárovi Jaroslavovi Ševčíkovi z Považskej Bystrice. „Takýto zásah nemusí sakury zákonite zničiť, ale určite im zníži životnosť a vitalitu,“ pridáva.

Rozkvitnuté sakury na Soblahovskej ulici v Trenčíne v roku 2011. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Soblahovská ulica bola každoročne lákadlom pre turistov aj obyvateľov Trenčína, ktorí sa sem chodili v čase kvitnutia sakúr fotiť. Prezývali ju aj Ružová alebo Čerešňová ulica. Rozkvitnutá alej stromov bola znakom príchodu jari do mesta. Mesto však pred dvoma rokmi zrezalo bohaté koruny viacerých stromov, ktoré zasahovali do cesty, čo sa už vtedy obyvateľom nepáčilo. Podľa vedenia mesta sa však Trenčania o sakury obávať nemusia, pretože už na jeseň plánuje vysadiť 26 mladých čerešní.