Na pásy v aute zmenili názor, keď zažili simuláciu

„Kto si to chce ešte vyskúšať?“ pýta sa inštruktor skupiny tretiakov zo súkromného bilingválneho gymnázia v Galante a ponúka im okuliare, ktoré simulujú opitosť. Jeden z chlapcov si ich nasadí a snaží sa prejsť krátku dráhu pomedzi rozostavané kužele. Jeho spolužiaci sledujú, ako do nich vráža. Na záver sa pokúša podať si s inštruktorom ruku. Vďaka okuliarom a inému vnímaniu ju však míňa.

„Ja som skôr nevidel, ako by som videl rozmazane. Ako modelová situácia je to fajn,“ hovorí študent Ladislav (18). Priznal, že pozná ľudí vo svojom okolí, ktorí si sadli za volant aj napriek tomu, že si dopriali alkohol. „Hoci to nie je často, bohužiaľ, stáva sa to, a to je problém,“ podotýka mladík. On sám by si však k podguráženému vodičovi do auta nesadol. „Aj keby si dal len jedno pivo, radšej si zoberiem taxík,“ dodáva na záver.

„Veľa ľudí, ktorí si okuliare vyskúšajú, hovorí, že takto nevidia, keď si vypijú. Pôsobia však na mozog tak, že sa správate, akoby ste mali v krvi jeden a pol promile,“ vysvetľuje inštruktor z Centra bezpečnej jazdy v areáli Slovakia ringu.



Na námestí v Galante si ľudia mohli vyskúšať simuláciu prevrátenia auta a otestovať spoľahlivosť bezpečnostných pásov.

Deň bezpečnosti cestnej premávky, ktorý zorganizovali galantskí policajti v spolupráci s galantskými hasičmi, ponúkol aj simuláciu prevrátenia auta. Na vlastnej koži sa tak mohli ľudia presvedčiť, čo sa pri tom deje s telom a aké dôležité je mať zapnuté bezpečnostné pásy. Zariadenie simulovalo prevrátenie pri rýchlosti 40 kilometrov za hodinu, no dokážu ním navodiť až 90 kilometrov za hodinu. „Vyššia rýchlosť sa používa len v prípade simulácie pre silové zložky alebo v prípade ľudí, u ktorých poznáme zdravotný stav,“ podotýka Ján Baumgartner, ďalší inštruktor z Centra bezpečnej jazdy.

Simuláciu si vyskúšal aj starosta Topoľnice (okres Galanta). „Bolo to zaujímavé, také pocity som ešte neprežil. Po tomto zážitku už budem jazdiť vždy pripútaný,“ dušuje sa Zoltán Szilvási. Zážitková forma zapôsobila aj na študentku Sandru (17). „Uvedomila som si, aké je dôležité pripútať sa. Bez toho si už nikdy nesadnem do auta. Táto rýchlosť nebola vysoká. Ak by naozaj došlo k takejto havárii, zrejme by to bolo vo vyššej rýchlosti. Neviem si predstaviť, aké by to malo následky.“

Baumgartner hovorí, že pri tejto simulácii si môžu ľudia zažiť pocit, ktorý má človek pri prevrátení vozidla. „Zároveň si môžu vyskúšať, že bezpečnostné pásy ich bezpečne udržia nielen počas rotácie auta, ale aj v prípade, ak auto zostane prevrátené na streche a zostanú visieť dole hlavou,“ priblížil Baumgartner.



Ďalšie zariadenie simulovalo situáciu pri náraze auta, ktoré sa pohybuje rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu.

Čo sa teda deje vnútri auta na otočnej plošine? Presviedčame sa o tom na mieste spolujazdca. Inštruktor skontroluje bezpečnostný pás a zabuchne za nami dvere. Auto sa o chvíľu dvakrát otočí do pravej strany a načas sa zastaví na streche, na jednom boku a na druhom boku. Počas minútovej simulácie lietajú z boka na bok nohy i hlava. Nohy hľadajú nejaké istenie pod palubnou doskou, hlava je v jednej chvíli čiastočne opretá o bočné sklo.

Cítiť napínajúce sa svaly, krv valiacu sa do hlavy a svoju váhu opierajúcu sa o kus textílie, ktorá drží človeka v sedadle. Pás sa zarezáva do tela podľa toho, v akej pozícii zostane auto stáť. Raz ho je viac cítiť na hrudi, inokedy nad panvovými kosťami. Ak by človek nebol zaistený, lietal by vnútri auta ako handra.

Na námestí pristavili neskôr ďalší simulátor. Z vrcholu naklonenej plošiny spúšťali dve sedadlá umiestnené za sebou, aby sa na konci krátkej dráhy prudko zastavili. Zariadenie navodzovalo zrážku pri rýchlosti 30 kilometrov za hodinu.

„Nič také hrozné to nebolo,“ zhodnotil siedmak Matúš (13) z galantského gymnázia, ktorý si simuláciu nárazu vyskúšal so svojou spolužiačkou Lesanou (13). „To preto, že ste na to boli pripravení. Ak by k tomu došlo nečakane, v zlomku sekundy, doteraz by ste boli vyľakaní,“ reagoval učiteľ, ktorý žiakov na akciu doviedol.

Galantskí hasiči priviezli na námestie auto zo skutočnej dopravnej nehody, ktoré malo zdemolovanú prednú časť a rozbité sklo. „Ide o ukážku, čo sa stane, ak je vodič nezodpovedný. Diera na prednom skle je od hlavy vodiča, ktorý nebol pripútaný,“ hovorí veliteľ družstva a technik špecialista Martin Beňuš.

Rozbité auto doplnili hasiči niektorými technickými zariadeniami, ktoré používajú pri dopravných nehodách, ako hydraulické nožnice na rozstrihnutie auta a hydraulický rozpinák, ktorý slúži na nadvihnutie či stabilizovanie auta, aby sa neprevrátilo.