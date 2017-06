Aktivisti blokovali priechody v desiatich mestách a obciach Prešovského kraja

Do protestnej akcie za neodkladné vybudovanie rýchlostnej cesty R4, ktorá má viesť z hraničného priechodu vo Vyšnom Komárniku do Prešova a má byť severným obchvatom mesta, sa tentoraz okrem Prešova zapojilo aj mesto Giraltovce a obce Kapušany, Lada, Lipníky, Chmeľov, Kračúnovce, Radoma, Stročín a Šarišský Štiavnik.

Ako uviedol predseda OZ Lepší Prešov Jozef Baran, ide o obce, ktorými prechádza nákladná kamiónová doprava a negatívny dopad tejto dopravy je podobný ako na území Prešova, kde už boli tri stupňované blokácie dopravy za urýchlenú výstavbu juhozápadného obchvatu D1 i severného obchvatu R4. Aj tentoraz sa v krajskom meste protestovalo na Levočskej ulici. Akciu prišla podporiť zhruba stovka ľudí.

„Čakali sme vyššiu účasť. Neviem, či je to vplyvom počasia alebo sme zvolili nevhodný termín. Ale nie je najpodstatnejšia účasť, ale výzva tohto protestu, ktorý by mali na vyšších miestach brať vážne,“ uviedol Baran. Ako informoval člen združenia René Polačok, v Prešovskom okrese sa zhruba stovka ľudí zapojila aj do protestu v obci Kapušany, ďalších 140 ľudí blokovalo dopravu na priechode v obci Lada a 70 ich bolo v Lipníkoch. Počty z obcí vo Svidníckom okrese budú organizátori spresňovať neskôr.

Aktivisti zbierali počas akcie aj ďalšie podpisy pod petíciu za urýchlenú výstavbu R4. Ako uviedol Baran, zatiaľ majú vyzbieraných zhruba 25-tisíc podpisov. „Doteraz sa nám ale vrátilo iba 20 percent z petícií, ktoré sme rozposlali do všetkých 665 obcí a miest Prešovského kraja. Preto sme petíciu predĺžili až do konca júla,“ informoval predseda združenia. Cieľom aktivistov je vyzbierať 100-tisíc podpisov, aby sa petíciou musela zaoberať Národná rada SR.

Baran dodal, že počas leta združenie ďalšie aktivity vzhľadom na poslanecké prázdniny neplánuje, najbližšie sa môžu konať podľa vývoja situácie až v septembri. Pripomenul, že aktivisti sa snažia výstavbu rýchlostnej cesty R4 urýchliť v záujme znižovania regionálnych rozdielov. „Pokiaľ nebude vybudovaná táto komunikácia, regionálne rozdiely budú vzrastať a zaostávanie Prešovského kraja bude ešte narastať,“ dodal Baran.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR reagovalo, že intenzívne pracuje na príprave stavby rýchlostnej cesty R4. Ako informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, prvú etapu severného obchvatu ako jedného z najvyťaženejších úsekov môže ministerstvo dať do súťaže na jeseň.

„Výstavba však závisí od finančného krytia, pozorne preto sledujeme rokovania poslancov v NR SR o otvorení dlhovej brzdy, keďže európske fondy sú prakticky vyčerpané a bolo by nezodpovedné zaťažiť štátny rozpočet na úkor školstva, zdravotníctva a podobne,“ upozornila Ducká. Dodala, že ministerstvo uprednostňuje pri prvej etape pôvodný variant v plnom profile, o čom diskutuje s ministerstvom financií a jeho útvarom Hodnota za peniaze.

„V prípade, že ministerstvo financií nebude namietať proti výstavbe tak, ako je cesta naprojektovaná, môžeme vypísať súťaž na tento úsek bezprostredne po zabezpečení finančného krytia,“ dodala hovorkyňa a pripomenula, že vnútromestskú dopravu v Prešove už v lete odľahčí nová štvorpruhová cesta po Nábrežnej komunikácií a pred mesiacom sa začala výstavba jedného z posledných chýbajúcich úsekov diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami Prešov západ – Prešov juh. Hotová má byť v polovici roku 2021.