Prešov poteší vodičov. Do ciest investuje vyše 24 miliónov eur

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, okrem rekonštrukcie a modernizácie ciest budú opravovať aj mosty a sanovať viaceré nebezpečné zosuvy.

Ako spresnil Jozef Havrila, poverený vedením Správy a údržby ciest PSK, s finančnou podporou kraja budú rekonštruovať šesť mostov a sanovať zosuvy na deviatich najproblematic­kejších úsekoch v kraji. Rekonštrukcia sa týka mostov v Komárove, Jezersku, Podolínci, Prituľanoch, nad traťou ŽSR v Bardejove a Zlatobanskej ulice cez potok Soľanka v Prešove. „Vybrané mostné objekty sú v havarijnom stave. Vo väčšine prípadov je to spôsobené povodňami, ktoré odplavili opevnenie, opory a podmyli konštrukciu. Taký je prípad v Jezersku alebo Podolínci. Podobne je to aj so zosuvmi, ktoré spôsobujú komplikácie a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,“ konkretizoval Havrila.

Sanácia zosuvov sa týka obcí Kokošovce – Sigord, Varechovce, Pavlovce, Jarabina – Litmanová, Tokajík, Šarišské Čierne, Gregorovce – Terňa, Košarovce a Jezersko. Havrila dodal, že akcie sú už z väčšej časti projekčne pripravené, priebežne sa dopracovávajú nové projektové dokumentácie. „Momentálne sme u finančne najnáročnejších akcií v štádiu verejného obstarávania na dodávateľa. Ak všetko dobre dopadne, začiatok stavebných prác odhadujeme na august až september s tým, že ukončovacie práce prebehnú pravdepodobne až v jarných mesiacoch budúceho roka,“ uviedol Havrila sa tým, že práce by mali byť zabezpečené bez vážnejších dopravných obmedzení a komplikácií.

Ako doplnil predseda PSK Peter Chudík, na opravu mostných objektov sa počíta so sumou takmer 2,5 milióna eur. Ďalších 1,9 milióna má ísť do sanácie zosuvov. „Ide o pomerne náročné opravy s dlhším časom realizácie, preto ich musíme dôkladne pripraviť,“ uviedol Chudík. Dodal, že krajská samospráva v tomto roku rozdeľuje do všetkých oblastí 63 miliónov eur, pričom práve modernizácia ciest je pre kraj najvyššou prioritou. „V rámci investícií do dopravy sme ešte v máji vďaka priaznivým výsledkom hospodárenia upravili rozpočet na vyše 24 miliónov eur. Veríme, že to nebude konečné číslo. V rámci cezhraničnej spolupráce predkladáme tri veľké dopravné projekty za takmer 10,3 milióna eur a spoliehame sa aj na úspešnosť v rámci Integrovaného operačného programu,“ dodal Chudík.