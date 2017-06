Novozámockej zuške začnú hľadať nové miesto

Pripomenula, že škola sídli v dvoch budovách, z toho jedna sa nachádza pri štvorprúdovej ceste, čo narúša výučbu. „V letných mesiacoch máme problém s veľkým teplom v miestnostiach. Kvôli veľkému hluku z premávky nemôže vetrať, vetráme len na chodby,“ zdôraznila riaditeľka školy.

Ďalej poukázala na nízku kapacitu budov, nestačí počet tried ani miestnosti pre nepedagogických zamestnancov. Súčasným potrebám nevyhovuje ani koncertná sála, kde sa týždenne uskutočňuje jeden až dva koncerty. Do sály sa na sedenie zmestí 45 ľudí. „Potrebovali by sme osemdesiat až sto miest na sedenie,“ dodala Veronika Madarászová.

Vedenie a rada školy pripravujú projekt v hodnote jeden a pol milióna eur, ktorý počíta so zateplením budov, výmenou okien, výstavbou novej koncertnej sály. Podľa riaditeľky by za tieto peniaze prebehla aj kompletná vnútorná rekonštrukcia budov. Stále by to však nevyriešilo napríklad chýbajúce triedy. Rada školy sa zhodla na tom, že jedinou možnosťou do budúcnosti by bolo presťahovanie sa do nových priestorov.

Primátor Nových Zámkov Otokar Klein sľúbil, že pre zušku začnú hľadať nové miesto. Podľa neho ideálnym by mohla byť aj uvoľnená budova bývalého maďarského gymnázia. „Myslím si, že týmto krokom by sme vyšli v ústrety žiakom, rodičom aj zamestnancom školy,“ poznamenal Klein.