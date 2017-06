Žilinské letisko sa stále snaží o linku do Prahy

Letisko v Žiline, ktoré prechádza krízou, čo začiatkom roka vyústilo do nevyplácania miezd pracovníkom a do zmeny vedenia spoločnosti, sa snaží prebrať k životu. Zaviedlo moderný systém, ktorý zjednoduší pristávanie lietadiel. Hoci letisko už šesť rokov nemá žiadnu pravidelnú linku, čoraz viac silnejú snahy o obnovenie letov do Prahy.

Okrem financií je najakútnejším problémom letiska krátka pristávacia dráha, ktorá predstavuje výrazné prevádzkové obmedzenie. Je dlhá len 1 150 metrov a sadnúť na nej či vzlietnuť z nej môžu len menšie lietadlá. V minulosti z nej dokonca dve aj „vybehli“. Odhadované náklady na revitalizáciu existujúcej plochy a jej predĺženie na 2 450 metrov sa pohybujú vo výške 60 miliónov eur, tvrdí riaditeľ Letiska Žilina Ivan Schovanec.

Jeho prianím je dostať cestujúcich zo Žiliny na väčšie letiská, odkiaľ sú pravidelné lety do ďalších svetových metropol samozrejmosťou. „Momentálne rozbiehame rokovanie s Českými aerolíniami. Chceli by sme otvoriť pravidelnú linku do Prahy, odkiaľ by sa dalo lietať ďalej. Máme potenciálneho domáceho záujemcu, ktorý by chcel viac-menej obsadiť jednu tretinu kapacity tohto letu a zvyšok by bol na komerčné využitie. Musíme nejako začať a potom by sme podľa záujmu mohli pridávať aj ďalšie lety,“ hovorí.

Ak všetko vyjde podľa plánu, do českej metropoly by sa podľa neho mohlo lietať raz týždenne. Išlo by zrejme o let, ktorý už prepravca realizuje medzi Prahou a Ostravou, len by sa predĺžil do Žiliny. Rozhodnutie by malo padnúť do pol roka.

Medzi Žilinou a Prahou sa už v minulosti párkrát lietalo. V rokoch 1974 až 1981, potom linku (1986 až 1990) prevádzkovali martinské strojárne a obnovená bola aj v rokoch 2005 až 2011, keď České aerolínie vzhľadom na kratšiu dráhu nasadili 46-miestne turbovrtuľové lietadlá ATR. Spojenie zrušili v čase krízy z ekonomických dôvodov.

Majoritným vlastníkom letiska je štát, ktorý len nedávno hasil škandál s nevyplatenými mzdami. „Došlo k dohode s ministerstvom dopravy aj so žilinskou župou o navýšení základného imania spoločnosti,“ naznačil Schovanec s tým, že je nutné zabezpečiť pravidelný prísun peňazí pre bezpečnosť a požiarnu ochranu letiska.

V Žiline sa po roku 2010, paradoxne v čase utlmovania letiska, začali zlepšovať podmienky na približovanie obyvateľov svetu. Poslednou aktivitou je moderný systém, ktorý využíva satelitnú navigáciu na pristávanie lietadiel. Tie dosiaľ využívali údaje z pozemných rádionavigačných systémov. Vďaka novinke sa môže trasa z Prahy do Žiliny skrátiť až o desať minút.

Moderný systém je v súčasnosti už úplnou samozrejmosťou na 250 letiskách po celej Európe a využívajú ho aj v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch. Okrem šetrenia času a paliva zjednodušuje pristávanie v zhoršených podmienkach. „Pilot môže v nepriaznivom počasí sadnúť, keď je výška mrakov zhruba 60 metrov nad zemou, takže je to značná výhoda,“ dopĺňa zástupca riaditeľa Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra Žilinskej univerzity František Jún. Pilotka Katarína Hlaváčková už má s lietadlom, ktoré je vybavené zariadením na príjem satelitného signálu, bohaté skúsenosti. „Nepotrebujete si prepínať navigovanie na priblíženie. Jednoducho máte nastavený systém GPS a trať nalogovanú v avionike. Potom si zvolíte priblíženie a nemusíte už ďalej stláčať žiadne iné tlačidlá. Jednoducho pristanete s tým nastavením, aké máte,“ popisuje.

Práve letisko v Dolnom Hričove je základňou pre letecký výcvik budúcich pilotov. „Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vydala nariadenie, že všetci piloti budú musieť prejsť preškolením na tieto nové postupy. Žilina je z viacerýc dôvodov ideálnym letiskom, kde sa všetko dá precvičiť, vrátane príletov a odletov,“ dodáva Jún.