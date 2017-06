Biokoridory v bratislavskej Karlovej Vsi pomôžu včelám aj ľuďom

Projekt PERFECT

Do projektu sa bratislavská Karlova Ves zapojila spolu s ďalšími európskymi mestami, Amsterdamom či Ľubľanou. Projekt sa zameriava na ochranu prírody a jej rozmanitosti. Je financovaný z prostriedkov Európskej komisie, začal sa v tomto roku a mal by trvať až do roku 2021. Mestská časť by v rámci projektu chcela vypracovať koncepčný plán rozvoja zelene a šíriť informácie o ochrane a strarostlivosti o zeleň. Výška dotácie na celý projekt je vo výške takmer 190-tisíc eur.