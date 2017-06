Galandiu stále neopravujú, pribúdajú len posudky

V apríli sa hovorilo, že Galandiu by mali opraviť po častiach.

Oprava rok a pol "mŕtveho" Termál centra Galandia je stále v nedohľadne, hoci to ešte nedávno vyzeralo inak. Pribudol ďalší znalecký posudok, ktorý narušil plány o postupnej rekonštrukcii. Trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie polícia zastavila. Dôvodom je premlčanie.

Vodný svet náhle zatvorili 11. decembra 2015, po vyše ôsmich rokoch prevádzky. Dôvodom boli správy o jeho zlom technickom stave, ktoré sa objavili v súvislosti s energetickým auditom budovy. Pôvodne malo ísť o 30-dňovú odstávku, dnes je zatvorený už rok a pol. Namiesto rekonštrukcie sa kopia len samé posudky. Informácie o skutočnom stave Galandie sú čoraz neprehľadnejšie. Návštevníci si našli náhradu v okolitých kúpaliskách a mesto zatiaľ prichádza nielen o peniaze, ale aj o dôveru.

V apríli sa hovorilo, že Galandiu by mali opraviť po častiach. V súčasnosti to už isté vôbec nie je. Objavil sa totiž nový znalecký posudok, ktorý má sumarizovať výsledky doterajších zistení. „Na jeho základe sa uvažuje o vyhlásení havarijného stavu, o komplexnej sanácii a o vyčlenení neuveriteľne veľkých finančných prostriedkov,“ povedal mestský poslanec a predseda kultúrnej komisie Peter Kolek.

Kolek: Znalecký posudok nás nikam neposúva

Jeho autor už jeden posudok v spolupráci s ďalšími odborníkmi vypracoval – konkrétne v súvislosti so stavebno-technickým prieskumom, ktorý prebiehal vlani v lete. Podľa Koleka si znalec v týchto dvoch materiáloch sám protirečí. „Tento znalecký posudok nás nikam neposúva. Sme opäť tam, kde sme boli v decembri 2015,“ mieni poslanec Peter Závodský, ktorý je predsedom finančnej komisie.

V pôvodnom znaleckom posudku sa podľa Koleka konštatovalo, že vo väčšine Galandie neboli v nosných konštrukciách zistené trhliny ohrozujúce stabilitu, i to, že v budúcnosti nebude ani k žiadnym dochádzať. Zdôrazňuje sa tam aj fakt, že objekt je stabilizovaný a nie je ohrozená jeho únosnosť a stabilita. O žiadnej celkovej sanácii tam nie je ani slovo.

Vlani vyrobila Galandia stratu 227-tisíc eur. „V tomto roku sa nič nezmenilo a škoda bude veľmi podobná. Tie sumy, respektíve ich väčšia časť, mohla byť už dávno preinvestovaná na kúpalisku,“ myslí si Závodský. Problémom môže byť aj rozbeh technológií, ktoré sú v súčasnosti odstavené.

Kolek poukazuje tiež na to, že stavebno-technický prieskum mal zahŕňať strešnú krytinu, oceľovú konštrukciu strechy a železobetónové konštrukcie. „Z toho všetkého sa urobilo len to posledné. Bola vynechaná veľmi dôležitá časť. Strecha, pre ktorú to všetko vlastne vzniklo,“ varuje poslanec.

Galandiu už posudzovali viacerí

Galandiu už posudzovali viacerí odborníci. Prvé dva znalecké posudky si objednalo mesto. Ďalší si dal vypracovať projektantský tím Galandie. Ich závery sa líšili, stav kúpaliska mal preto definitívne zhodnotiť stavebno-technický prieskum. Viac svetla však nakoniec nepriniesol ani ten. Poslanci a primátor Peter Paška interpretovali jeho výsledky rozdielne. Paška spomínal kolaps strechy, podľa členov zastupiteľstva však o nej nepadla žiadna zmienka.

Pred vyše dvomi mesiacmi to vyzeralo, že sa s opravou vodného sveta konečne začne. V tom čase to potvrdil aj samotný Paška. „Nakoniec som ustúpil a súhlasil som s tým, aby sme postupovali po častiach. Najskôr sa určia kritické časti, ktoré bránia prevádzke Galandie. Keď už nebude stavba ohrozovať životy a zdravie návštevníkov a budeme ju môcť otvoriť, budú nasledovať menšie až kozmetické úpravy,“ priblížil začiatkom apríla.

Nový znalecký posudok podľa Pašku potvrdzuje všetky doterajšie zistenia o zlom technickom stave budovy. „Necháva otvorenú možnosť postupnej rekonštrukcie, ale skôr sa prikláňa k zásadnému jednorazovému riešeniu. Pri čiastkových úpravách sa nedá zaručiť, že sa odstránia všetky chyby, aj tie, ktoré možno nie sú vidieť na prvý pohľad. Kompletná oprava by mala vyjsť lacnejšie,“ doplnil šéf galantskej radnice.

Termín opravy zatiaľ stanovený nie je

Väčšina poslancov je stále presvedčená, že komplexná sanácia je zbytočná a príliš nákladná. Doterajšie posudky, ktoré si objednalo mesto, ich o akútnom havarijnom stave budovy nepresvedčili. Podľa nich treba opraviť najmä strechu. Konkrétny spôsob rekonštrukcie a postup prác by mala navrhnúť odborná komisia. „Momentálne sa ešte čaká na posúdenie oceľovej konštrukcie,“ podotkol Paška.

Rekonštrukcia je podľa neho jediný spôsob, ako neprísť o príspevok z eurofondov, ktorý získali na projekt akvaparku cez program rezortu hospodárstva. Mestu hrozí, že bude musieť vrátiť až 4,3 milióna eur. „Ministerstvo nám jasne odkázalo, že ak by sme chceli Galandiu predať, zbúrať alebo nechať tak, budeme vracať všetky peniaze, čo sme dostali,“ zopakoval primátor.

Termín, dokedy treba vodný svet opraviť, zatiaľ stanovený nie je. „Zástupcovia Galanty prijali v súvislosti so sanáciou Galandie opatrenia, ktoré sú predmetom diskusie s ministerstvom­. Cieľom je nájsť vhodné riešenie,“ dodal hovorca rezortu Maroš Stano.

Zodpovednosť za súčasný stav zrejme neponesie nikto. Trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie už polícia nevedie. „Po rozsiahlom vyšetrovaní, zabezpečovaní dôkazov a znaleckom skúmaní ho v júni zastavila. Vyšetrovateľ dospel k záveru, že skutok sa stal v období, ktoré už bolo v zmysle Trestného poriadku premlčané a v stíhaní nie je možné ďalej pokračovať,“ oznámila trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.