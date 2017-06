Čerešňový raj zostal tento rok bez čerešní

Keby nebolo jarného mrazu, na týchto konárikoch by teraz svietili sladké červené plody.

Tisíce stromov čerešní a na nich žiadne plody. Takýto smutný pohľad sa núka na čerešňové sady v maličkej obci Brdárka v okrese Rožňava. V tomto období už mali byť čerešne plné plodov, no príroda sa postavila na odpor.

Po nečakaných jarných mrazoch stromy čerešní vymrzli a čerešňový raj, ako sa Brdárke zvykne hovoriť, zostal bez svojej hlavnej atrakcie.

V Brdárke v Stolických vrchoch žije len 60 ľudí, no v katastri obce je až okolo 3 500 stromov čerešní. Štepených, ale aj tzv. vtáčnicových. „Čerešňové sady sú u nás už od začiatku 20. storočia, keď sa začalo v oblasti Gemera rozvíjať ovocinárstvo. V Jelšave vznikol v tom období Prvý ovocinársky spolok a následne sa ovocinárska vlna dovalila aj k nám. Čerešne, no aj iné ovocné stromy sa stali jedným zo zdrojov obživy našich predkov,“ hovorí starosta Brdárky Jaroslav Hric Jančo.

Čerešniam, jablkám, hruškám, slivkám či vlašským orechom sa v Brdárke darilo aj napriek tomu, že obec leží v nadmorskej výške 600 metrov. Ešte koncom minulého storočia si Brdárčania čerešňami privyrábali, keď ich po zbere vozili a predávali na Horehroní. V súčasnosti už zostali čerešňové sady iba ako atrakcia obce. „Starí obyvatelia, ktorí s čerešňami hospodárili, už vymreli a mladší majú úplne iné záujmy,“ zdôrazňuje Hric Jančo. Čerešne však väčšina obyvateľov obce ešte stále má a ovocné sady majú buď v záhradách, alebo na pozemkoch, ktoré vlastnia. Čerešne možno v Brdárke nájsť na ploche viac ako 600 hektárov.

Čerešňové sady si chodia do Brdárky obzerať aj turisti. „Najmä na jar, keď stromy kvitnú, sa to tu len tak hemží autami z celého Slovenska. Vtedy sú stromy čerešní najkrajšie. Keď zrejú plody, chodia si ich cezpoľní aj oberať. Pre vlastnú potrebu si čerešne berú aj domáci, no raj majú najmä vtáčiky a po opadaní zrelých čerešní na zem aj pasúce sa ovce,“ vysvetľuje starosta. Kvitnúce čerešňové sady bývali donedávna lákadlom aj pre mladomanželov. Svadobné fotenie pod rozkvitnutými čerešňami v Brdárke lákalo všetkých.

Tento rok si však miestni, turisti, ba ani vtáctvo na sladkých červených plodoch nepochutia. Čerešne totiž pomrzli. „Príroda sa s nami kruto zahrala. Čerešne rozkvitli na tunajšie pomery veľmi skoro, už v polovici apríla, no potom sa vrátila zimná vlna. Napadol sneh a teploty klesli pod mínus šesť stupňov Celzia. Všetky stromy čerešní, no aj ďalšieho ovocia pomrzli. Takúto skazu si miestni nepamätajú,“ hnevajú extrémne vrtochy počasia starostu.

Obyvatelia Brdárky aj napriek smutnej realite stále dúfajú, že v budúcom roku sa symbol obce – čerešňa – objaví v ovocných sadoch znovu. Hric Jančo je presvedčený, že stromy sa spamätajú. „Aj keď viem, že prírode nerozkážeš,“ uzatvára pokorne.

Obec Brdárka patrí k najmenším obciam na Slovensku. Pred asi sto rokmi tam žilo do 250 ľudí. Ich odlev do miest sa zvýraznil v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.