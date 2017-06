Bratislavskí poslanci chcú, aby envirorezort testoval vodu v okolí skládky z Dimitrovky

“Skládka vo Vrakuni ohrozuje život a zdravie desiatok tisíc ľudí v Bratislave. Sme radi, že po rokoch nášho upozorňovania sa konečne začína niečo robiť. Zároveň však je dôležité zabrániť panike a obavám a poskytnúť ľuďom stopercentné informácie o rizikách, ktoré im hrozia. Preto chceme, aby obyvateľom z troch postihnutých mestských častí ministerstvo umožnilo bezplatne otestovať kvalitu ich vody,” povedal starosta Vrakune Martin Kuruc, jeden z autorov výzvy.

Poslanec Martin Chren pripomenul, že vo vzorkách podzemnej vody z kontaminovaných oblastí sa zistila prítomnosť viac ako 400 rôznych chemických látok. Ľudia musia podľa neho vedieť, či im hrozí nejaké riziko. "To, že sú testy príliš drahé, rádovo v desiatkach až stovkách eur, v prípade ohrozenia zdravia nemôže byť prekážkou pre informovanosť verejnosti,” zdôraznil. Dodal, že ak mestské zastupiteľstvo výzvu schváli, pôjde len o politický krok, no to, či sa bezplatné testovanie vody v ohrozených mestských častiach skutočne uskutoční, bude závisieť od rozhodnutia ministerstva životného prostredia (MŽP).

MŽP nedávno adresovalo list bratislavským mestským častiam Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov, v ktorom ich vyzvalo, aby informovali verejnosť v súvislosti s kontamináciou podzemnej vody. Obyvatelia by nemali používať vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. MŽP už zabezpečilo vypracovanie projektu sanácie toxickej skládky, má vypracovaný plán prác a čaká na jeho schválenie okresným úradom. Koncom apríla bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktoré potrvá do 6. júla. So sanáciou by sa malo začať na budúci rok, náklady sa odhadujú na vyše 30 miliónov eur. Jindra Holíková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nedávno vyjadrila presvedčenie, že kontaminovaná voda nepredstavuje veľké riziko, pretože koncentrácia škodlivín v podzemnej vode je v mikrogramoch.