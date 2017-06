Nové pravidlá parkovania v Bratislave zrejme tak skoro nebudú

Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi sa tento krok nepáči a je sklamaný. Podľa neho poslanci odmietli podporiť Bratislavčanov a poriadok v uliciach. Ako pripomenul, dodatok chce poslancom predložiť opäť, podľa neho by to mohlo byť na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré bude v septembri.

Dodatkom sa poslanci zaoberali už po tretí raz, v apríli aj v máji sa na jeho znení nedohodli a navrhli ho preložiť.

Z parkovacej politiky sa stala kauza

V súvislosti s parkovaním sa zastupiteľstvo zaoberalo aj protestom prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o parkovacej politike v meste. Poslanci sa zhodli na tom, že protestu úplne vyhovejú a chcú, aby primátor pripravil nové VZN. „Navrhol som protestu prokurátora čiastočne vyhovieť, pretože niektoré veci boli rozumné a dajú sa zmeniť. Návrh na prepracovanie je nevýhodný, preto ho nepodpíšem,“ povedal primátor po hlasovaní.

„V mnohých prípadoch bol protest oprávnený. VZN smeruje len k tomu, aby občania platili mestu novú daň. Som presvedčený, že magistrát je schopný vypracovať také VZN, ktoré bude politikou a občania sa dozvedia aj bonusy, nie iba platenie,“ poznamenal poslanec Ján Budaj.

Nariadenie platí od marca

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy.

„Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Kľúčový dodatok

V návrhu dodatku štatútu navrhovali možnosť, aby hlavné mesto mohlo vydávať parkovacie karty bez určenia zóny pre obyvateľov mestských častí, ktoré sa do parkovacej politiky nezapoja. Celý výnos z pokút by mal ísť pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, niektorým členom mestskej rady i mestským poslancom sa to však nepáči. Mestské časti by chceli z pokút podiel, aby mohli systém parkovania na svojom území prevádzkovať. Z dodatku štatútu by totiž vyplývalo, že výnos z poplatku za parkovanie si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 75:25 v prospech mestských častí. Dodatok k štatútu je plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva.