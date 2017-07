Na Mariánskej hore sa počas víkendu zišlo takmer pol milióna pútnikov

Takmer pol milióna pútnikov zavítalo počas víkendu na Mariánsku horu v Levoči, kde sa konala každoročná púť. Tá vyvrcholila slávnostnou svätou omšou, celebroval ju taliansky kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár, ktorý je zároveň prezidentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi (Aid to the Church in Need), u nás známej ako Kirche in Not.