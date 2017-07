V Bratislave sa začína s opravou cesty na Moste SNP

Most, ktorý spája centrum mesta s Petržalkou, bude počas celej opravy prejazdný v každom smere, jeden pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky v smere do centra.

Podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala pracovať sa bude aj cez víkendy a počas sviatkov, lávky pre peších budú fungovať bez obmedzenia. Cestu bude opravovať spoločnosť Swietelsky Slovakia v hodnote 1,5 mil. eur. Súťaž vyhrali spomedzi troch uchádzačov.

Práce navrhli tak, aby rešpektovali požiadavky pre zaťaženie mosta. Opravu odsúhlasili Krajský dopravný inšpektorát, Cestný správny orgán a Dopravný podnik Bratislava. Konštrukciu mosta totiž musia zaťažovať symetricky, aby sa most neporušil. O oprave cesty budú informovať aj dopravné servisy.

Ako minulý týždeň na tlačovej konferencii spomenul generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava Milan Urban, linky mestskej hromadnej dopravy budú po moste premávať aj počas rekonštrukčných prác. Desať liniek, ktoré jazdia po Moste SNP, sa bude riadiť letným grafikonom.

O oprave cesty na Moste SNP hovoril bratislavský magistrát už dlhšie. Primátor Ivo Nesrovnal sľuboval, že cestu opravia, konkrétny začiatok opravy však dlho nechcel povedať a termín začiatku obnovy magistrát tajil do poslednej chvíle.

Aprílová diagnostika mostovky na Moste SNP ukázala, že pôvodný oceľový plech je v dobrom stave. „Stav plechu oceľovej mostovky, oceľových plechov pod vozovkou, je plne funkčný pre ďalšie použitie ako nosný systém plánovanej novej vozovky Mosta SNP,“ uviedol v máji Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most SNP otvorili v roku 1972.