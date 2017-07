Oprava cesty na Moste SNP, prejdete s obmedzeniami v jednom pruhu

„Počas pondelka boli najväčšie zdržania v rádoch minút. Výraznejšie časové straty neočakávame ani v ďalších dňoch. Trochu horšie to môže byť pri vzniku dopravných nehôd, alebo v rannej špičke, no v priebehu pár dní si vodiči zvyknú na obmedzenia a začnú pravdepodobne využívať ostatné trasy,“ povedal manažér dopravného spravodajstva Zelená vlna RTVS Ľuboš Kasala.

Na trase premáva aj viacero autobusových spojov mestskej dopravy. Jeden z vodičov si myslí, že problémy môžu vzniknúť v popoludňajších špičkách. Pri zrážkach zase odhaduje aj hodinové meškanie.

Podľa dopravného analytika Viliama Brtáňa zo Stella centra by sa mali stavbári snažiť, čo najviac využívať na opravy večerné hodiny a víkendy. „Problém s dopravou by sa mohol vyskytnúť v prípade, že by došlo na moste k poruche auta a nebolo by ho kam odstaviť. Predpokladám však, že na takúto situáciu sú stavbári pripravení,“ doplnil Brtáň, ktorý si myslí, že jazda v jednom pruhu by nemala robiť šoférom problémy.

Vodiči by zatiaľ mali viac využívať ostatné mosty. „Za výhodu považujem to, že sa oprava robí v situácii, keď máme v Bratislave ďalšie tri mosty. Obyvatelia môžu cestovať aj električkami, ktoré sú dopravou dotknuté najmenej a premávajú cez Starý most,“ doplnil Brtáň.

Chodcov a cyklistov sa obmedzenia netýkajú, keďže práce prebiehajú len na časti mosta, na ktorej jazdia motorové vozidlá. Povrch vozovky nebol opravovaný viac ako 40 rokov. Teraz robotníci odfrézujú starý asfalt a na vozovku nalejú nový. „O opravách informujeme na sociálnych sieťach, hlavne na Bratislava works. Vodiči sa tak môžu pripraviť na prípadné dopravné obmedzenia,“ pripomenula tlačová referentka mesta Bratislava Iveta Kešeláková.

Rekonštrukcia bude trvať do konca augusta. Uskutočňuje ju firma Swietelsky Slovakia a celkovo by mala stáť jeden a pol milióna eur.