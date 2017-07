Borguľa žiada zrušenie tendra na osvetlenie v Bratislave, zvažuje trestné oznámenie na Nesrovnala

Povedal to na brífingu s tým, že na magistrát hlavného mesta podal takzvanú žiadosť o nápravu a na Úrad pre verejné obstarávanie podnet na kontrolu zákazky hlavného mesta. Zároveň žiada zrušenie prebiehajúceho verejného obstarávania a prípravu nového návrhu súťažných podkladov.

Podľa neho je totiž tender v rozpore so zákonom a neprebieha transparentne. Dodal, že verejné obstarávanie by malo podliehať schváleniu v mestskom zastupiteľstve a malo by byť pod kontrolou odborníkov a diať sa pred očami verejnosti.

“Tu ide o odovzdanie majetku mesta dodávateľovi na dvadsať rokov a o zákazku za takmer 144 miliónov eur. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta a kontrolovať hospodárenie s ním. Domnievam sa, že mestské verejné osvetlenie spadá do tejto kategórie, a preto by primátor rozhodne nemal konať sám, ale pod dohľadom zastupiteľstva,“ povedal Borguľa.

Poslanec sa tiež pred novinármi vyjadril, že zvažuje podanie trestného oznámenia na primátora Bratislavy Iva Nesrovnala pre nepodpísanie viacerých uznesení, ktoré mestskí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva schválili.

“Primátor nepodpísaním viacerých uznesení prekračuje svoje právomoci a je to podľa mňa zneužívanie právomocí verejného činiteľa, lebo primátor môže v dvoch prípadoch nepodpísať uznesenie, a to vtedy, keď je uznesenie nezákonné a keď je nevýhodné pre mesto. Napriek tomu, že uznesenia boli väčšinou poslancov v zastupiteľstve schválené, a podľa mňa nie sú nezákonné ani nevýhodné pre mesto, primátor nerešpektoval rozhodnutie poslancov a uznesenia nepodpísal,“ povedal Borguľa.

Poslanec zvažuje zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, kde si tieto veci s primátorom vydiskutuje. Zasadnutie mimoriadneho mestského zastupiteľstva by podľa neho mohlo byť približne o dva týždne.

Hlavné mesto SR Bratislava už vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného osvetlenia v meste a záujemcovia oň môžu predkladať ponuky do 10. júla. Suma zákazky je 143 697 471 eur bez DPH a bratislavský magistrát chce s víťaznou firmou uzavrieť zmluvu na dvadsať rokov.