Nádej pre inkluzívnu školu v Ružinove

Zariadeniu, ktoré aplikuje inkluzívne vzdelávanie, sa končí nájomná zmluva 30. júna 2018 a zatiaľ nie je isté, či sa ju podarí predĺžiť. Rodičia, ktorí sem vodia popri zdravých deťoch aj žiakov so špeciálnymi potrebami, si školu pochvaľujú a sťahovanie si nevedia predstaviť.

O nepredĺžení nájmu unikátnej škole rozhodol ešte začiatkom júna starosta Ružinova Dušan Pekár. Dôvodom mal byť zvýšený záujem detí o štátnu školu v Ružovej doline, ktorá preto potrebuje viac priestoru. Napokon však budú o zmluve predsa len rozhodovať miestni poslanci. Rodičia žiakov nedajú na inkluzívnu školu dopustiť. Ľubica Ševčovičová do nej zapísala obe svoje dcéry – staršia má zmiešanú poruchu učenia, mladšia je zasa intelektovo nadaná. Sťahovanie školy by pre ne znamenalo nečakané komplikácie. „Kvôli nej sme sa presťahovali, aby sme ju mali bližšie,“ povedala pre denník Pravda Ševčovičová.

Malé triedy aj individuálny prístup k žiakom

V škole oceňuje malé triedy aj individuálny prístup k žiakom. „Som veľmi spokojná. Učiteľ má lepšiu možnosť spoznať každého žiaka. Prístup pedagógov je veľmi ľudský, snažia sa deťom odovzdať aj niečo navyše, nie len predpísané učivo,“ priblížila Ševčovičová. „Doteraz mi deti ani raz nepovedali, že nechcú ísť do školy. Vždy sa tam tešia,“ pridala.

Do súkromnej školy chodí od nultého ročníka aj osemročný Alex, ktorý má diagnostikovanú poruchu autistického spektra. V týchto dňoch ukončil prvý ročník. „Má problémy s komunikáciou a so sociálnou interakciou, v ostatných oblastiach nemá v porovnaní so svojimi rovesníkmi v triede žiadne výraznejšie deficity,“ vysvetľuje jeho mama pani Velická.

Alex v škole absolvuje všetky predmety zarovno so svojimi zdravými rovesníkmi. Práve integráciu medzi bežné deti považuje jeho rodina za najdôležitejšiu. „Ak by chodil do špeciálnej triedy, v ktorej by boli len deti s komunikačnými problémami, jeho šance na komunikačné a sociálne napredovanie by boli výrazne obmedzené. Sám totiž kontakty veľmi nevyhľadával, preto bolo potrebné, aby videl zdravý vzor správania,“ dodáva.

„Teší sa do školy, zapadol do kolektívu pätnástich detí, ktoré ho nevnímajú, ako by mal nejaký hendikep. Často mám slzy na krajíčku, keď sa dozviem, že sa hádali, kto pôjde s Alexom za ruku, kto s ním bude sedieť, kto mu pomôže vyložiť tašku alebo ako spolu hrajú futbal, skladajú puzzle, kreslia,“ dopĺňa. „Umiestniť dieťa so špeciálnymi potrebami do štátnej školy či škôlky býva problematické, pretože vedenie a učitelia to môžu vnímať ako dodatočnú záťaž,“ hovorí.

Odborná garantka verí, že sa nájde riešenie

Pani Velická si nevie predstaviť, že by sa škole nájomná zmluva nepredĺžila. „Zatiaľ vôbec neberiem do úvahy, že by bolo niečo také možné. Mám pocit, že ľuďom, ktorí sa snažia a pomáhajú slabším, sú pod nohy stále hádzané polená – namiesto toho, aby sa im vychádzalo v ústrety. Ja sama som učiteľka a viem, že nie je jednoduché učiť zdravé deti. Navyše, keď chceme, aby bolo učenie zábavné, hravé či kreatívne. Mať v triede ešte aj integrované deti je dvakrát taká záťaž. Všetko to preto musí byť robené aj srdcom,“ uzatvára.

Monika Petrová dúfala, že v škole budú rozumieť aj špeciálnym potrebám jej synčeka Maxima, ktorému ešte v škôlke diagnostikovali ADHD (porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou, pozn. red.). Do zariadenia nastúpil pred piatimi rokmi a jeho mama si výber školy nevie vynachváliť. Zapísala do nej preto aj svojho druhého syna. „Nič lepšie sa našim deťom stať nemohlo. Obe sa do školy tešia, neberú ju ako povinnosť, ale ako zábavu. Učitelia chápu synovu diagnózu a vedia, ako k nemu pristupovať a správne ho motivovať. Myslím si, že takýchto škôl by malo byť na Slovensku viac, pretože deti si zaslúžia radosť z učenia,“ mieni Petrová.

Odborná garantka školy a profesorka psychológie Eva Gajdošová verí, že sa napokon predsa len podarí nájsť vhodné riešenie. Možnosti, ako ďalej, už načrtla aj pred poslancami ružinovského miestneho zastupiteľstva. „Predniesla som im niekoľko dôležitých faktov o základnej škole s inkluzívnou edukáciou a požiadala som ich, aby zvážili predĺženie nájmu aspoň o rok, vzhľadom na to, že tam od 1. septembra 2016 do 30. júna 2019 prebieha experimentálne overovanie dopadu inkluzívnej základnej školy na duševné zdravie a osobnostný rozvoj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a intaktných žiakov s oficiálnou podporou ministerstva školstva. Nebolo by dobré, keby sme deti uprostred tohto procesu sťahovali do celkom nového prostredia,“ podotýka Gajdošová.

Od zastupiteľstva dostala podľa vlastných slov odpoveď, aby zriaďovateľ školy čím skôr podal oficiálnu žiadosť o predĺženie nájmu o rok. Podľa hovorkyne bratislavskej mestskej časti Ružinov Marianny Šebovej sa budú návrhom zaoberať príslušné komisie. Na základe ich stanovísk potom miestne zastupiteľstvo do 30. septembra rozhodne o prípadnom predĺžení nájmu alebo o poskytnutí iných priestorov.