Bratislava skončila vlaňajšie hospodárenie s prebytkom 26 miliónov eur

Prebytok hospodárenia bol súčasťou záverečného účtu hlavného mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí. Informovala o tom Iveta Kešeľáková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

S projektmi chcú začať ešte v tomto roku, spolu to bude viac ako 17 miliónov eur. Patria sem napríklad rekonštrukcia podchodu Saratov, búranie nadchodov na Kazanskej ulici i rekonštrukcia terás k bytovým domom v Petržalke. Mesto chce prebytok využiť aj na rekonštrukcie fasád a objektov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Panenská, Centra voľného času (CVČ) Štefánikova, CVČ Hlinická i ZUŠ Sklenárova. Vybudovať tiež chcú park na Komenského ulici a peniaze budú aj na karloveskú lodenicu. Zvyšné financie ostanú v rezervnom fonde mesta a ich využitie budú plánovať v budúcom roku.

O rozdeľovaní financií na projekty hovorili poslanci na júnovom zastupiteľstve. S niektorými návrhmi primátora Bratislavy Iva Nesrovnala sa stotožnili, niektoré mu však zmenili. "Primátor navrhoval, že milión eur chce investovať do budovy novej radnice. Chceli sme mu na ňu nechať 200-tisíc eur a 800-tisíc eur rozdeliť na iné projekty,“ spomenul bratislavský mestský poslanec Martin Borguľa s tým, že podľa neho primátor tento návrh nepodpísal a preto zvažuje na neho podať trestné oznámenie. “Primátor nepodpísaním viacerých uznesení prekračuje svoje právomoci a je to podľa mňa zneužívanie právomocí verejného činiteľa, lebo primátor môže len v dvoch prípadoch nepodpísať uznesenie, a to vtedy, keď je uznesenie nezákonné a keď je nevýhodné pre mesto. Napriek tomu, že uznesenia boli väčšinou poslancov v zastupiteľstve schválené, a podľa mňa nie sú nezákonné ani nevýhodné pre mesto, primátor nerešpektoval rozhodnutie poslancov a uznesenia nepodpísal,“ povedal poslanec, ktorý zvažuje zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, kde si tieto veci s primátorom vydiskutuje. „V prípade, že primátor postoj nezmení, oznámenie na neho podám,“ vyhlásil pred novinármi.

Nesrovnal pripustil, že podľa zákona o obecnom zriadení má primátor právo nepodpísať rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je nevýhodné pre mesto alebo je v rozpore so zákonom. „O dôvodoch nepodpísania vždy informujem mestské zastupiteľstvo, dôvody si môžu prečítať. Samozrejme, ak chce niekto kriminalizovať primátora za to, že využíva svoje právo, ja mu v tom brániť nebudem,“ poznamenal primátor s tým, že práca bratislavského mestského zastupiteľstva podľa neho stráca kvalitu a kompetentnosť. „Poslanci podávajú návrhy, ktoré sú v rozpore s predpismi. Návrhy nekonzultujú ani s primátorom ani s odborníkmi z magistrátu a potom sú nekvalifikované. Nedá sa tak urobiť nič iné, len ich nepodpísať. Týka sa to aj posledných návrhov, ktoré niektorí poslanci podali, ktoré sú v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách,“ spomenul.