Tento mesiac bude v Bratislave mimoriadne mestské zastupiteľstvo

Patrí medzi ne napríklad aj uznesenie, ktoré sa týka rozdelenia financií z prebytku vlaňajšieho hospodárenia mesta. Poslanci by sa mali mimoriadne stretnúť do piatka 21. júla. Ako novinárom povedal mestský poslanec Ján Hrčka, ktorý je za zbieraním podpisov pre zvolanie mimoriadneho rokovania, šestnásť podpisov poslancov na zvolanie zastupiteľstva odovzdali do podateľne bratislavského magistrátu minulý týždeň vo štvrtok. „Nadpolovičná väčšina poslancov by mala byť, sú prázdniny, uvidíme,“ dodal Hrčka.

Primátor zastupiteľstvo zvolá

Primátor Ivo Nesrovnal potvrdil, že mestské zastupiteľstvo zvolá. „Mesto bude postupovať podľa zákona,“ spomenul s tým, že poslancov pred júnovým rokovaním požiadal o dodatočné návrhy k rozpočtu, aby ich predložili vopred a aby ich vedeli kvalifikovať. „Nikto nič nemal a povedali, že nič mať nebudú a potom na zastupiteľstve začali hovoriť o tom, čo bolo v rozpore s tým, čo povedali deň predtým. Dávali jeden návrh za druhým, sami poslanci povedali, že je to čistý chaos. Návrhy boli nekvalifikované. Že ich to hnevá, tomu rozumiem, môžu si však za to sami,“ reagoval primátor.

Rozdeľovanie prebytku

O rozdeľovaní financií z vlaňajšieho prebytku na projekty pre rozvoj Bratislavy hovorili poslanci na júnovom zastupiteľstve. S niektorými návrhmi primátora Bratislavy Iva Nesrovnala sa stotožnili, niektoré mu však zmenili. "Primátor navrhoval, že milión eur chce investovať do budovy novej radnice. Chceli sme mu na ňu nechať 200-tisíc eur a 800-tisíc eur rozdeliť na iné projekty,“ spomenul bratislavský mestský poslanec Martin Borguľa s tým, že primátor tento návrh nepodpísal a preto zvažuje na neho podať trestné oznámenie.

"Primátor nepodpísaním viacerých uznesení prekračuje svoje právomoci a je to podľa mňa zneužívanie právomoci verejného činiteľa, lebo primátor môže len v dvoch prípadoch nepodpísať uznesenie, a to vtedy, keď je uznesenie nezákonné a keď je nevýhodné pre mesto. Napriek tomu, že uznesenia boli väčšinou poslancov v zastupiteľstve schválené, a podľa mňa nie sú nezákonné ani nevýhodné pre mesto, primátor nerešpektoval rozhodnutie poslancov a uznesenia nepodpísal,“ povedal poslanec. Tieto veci si chce s primátorom na mimoriadnom zastupiteľstve vydiskutovať, zvažuje i podanie trestného oznámenia. „V prípade, že primátor postoj nezmení, oznámenie na neho podám,“ vyhlásil.

Primátor kritizuje poslancov

Nesrovnal pripustil, že podľa zákona o obecnom zriadení má primátor právo nepodpísať rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že je nevýhodné pre mesto alebo je v rozpore so zákonom. „O dôvodoch nepodpísania vždy informujem mestské zastupiteľstvo, dôvody si môžu prečítať. Samozrejme, ak chce niekto kriminalizovať primátora za to, že využíva svoje právo, ja mu v tom brániť nebudem,“ poznamenal primátor s tým, že práca bratislavského mestského zastupiteľstva podľa neho stráca kvalitu a kompetentnosť.

„Poslanci podávajú návrhy, ktoré sú v rozpore s predpismi. Návrhy nekonzultujú ani s primátorom, ani s odborníkmi z magistrátu, a potom sú nekvalifikované. Nedá sa tak urobiť nič iné, len ich nepodpísať. Týka sa to aj posledných návrhov, ktoré niektorí poslanci podali a ktoré sú v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách,“ poznamenal.