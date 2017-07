Zreštaurujú najväčšie súsošie kalvárie z dielne Majstra Pavla

Obnovy po desiatkach rokoch sa dočká jedno z menej známych diel Majstra Pavla z Levoče súsošie kalvárie, ktoré má svoje miesto v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Opravené a zreštaurované bude vďaka grantu, ktorý vyhlásila Nadácia VÚB. Súsošie, ktoré tvoria sochy ukrižovaného Krista, Panny Márie a svätého Jána, je už v rukách reštaurátorov.

Trojica drevených sôch bola podľa dekana miestnej farnosti Slavomíra Gállika vytvorená priamo pre Kostol nanebovzatia Panny Márie, ktorý je v Spišskej Novej Vsi a v okolí vôbec najvýznamnejším.

„Socha ukrižovaného Krista meria 1,87 metra, socha Panny Márie 1,63 metra a socha sv. Jána 1,62 metra. Vytvorené boli okolo roku 1520 a podľa historikov umenia vykazujú črty veľmi precíznej práce. Dokonca je pravdepodobné, že sa na tvorbe niektorých ich častí priamo podieľal aj samotný Majster Pavol,“ hovorí Gállik.

Reštaurovanie súsošia kalvárie v Spišskej Novej Vsi má na starosti Štefan Siváň. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Predpokladá sa, že súsošie mohlo byť naposledy reštaurované pred 50 rokmi, keď sa v Levoči konala pri príležitosti 450. výročia dokončenia hlavného oltára, známeho z Baziliky sv. Jakuba, výstava diel Majstra Pavla. Pri okrúhlom 500. výročí vyhlásila Nadácia VÚB grant na opravu jedného z jeho menej známych diel. O výbere cennosti, ktorá bude finančne podporená sumou 30-tisíc eur, mohli rozhodnúť obyvatelia celého Slovenska. Najviac ich hlasov, viac než 15-tisíc, dostalo práve súsošie kalvárie.

Súsošie kalvárie bude reštaurované v Spišskom Podhradí. Majiteľ miestnej dielne Štefan Siváň vysvetľuje, že kým sa budú môcť pustiť do samotných prác, musia sochy podstúpiť umelecko-historický výskum. Ten sumou 2-tisíc eur finančne podporilo z programu Obnovme si svoj dom ministerstvo kultúry. Do projektu sa sponzorsky zapojila aj nemocnica v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytla počítačový tomograf a röntgen, aby sa zistila vnútorná diagnostika materiálovej štruktúry sôch.

Podľa Siváňa budú komplexné výsledky výskumu sôch definitívne známe o dva až tri týždne. Samotné vyšetrenia na prístrojoch v nemocnici označil za jedny z neinvazívnych, teda nedeštruktívnych reštauračných metód, pretože sa pri nich nezasahuje do diel fyzickým spôsobom. „Drevná hmota je kompaktná a nie je napadnutá drevokazným hmyzom až tak, ako sa predpokladalo. Ukázalo sa tiež, že na sochách boli v minulosti robené viaceré sekundárne zásahy,“ tvrdí.

Samotné reštaurátorské práce by mali trvať do novembra tohto roku. Skôr než sa už vynovené súsošie vráti do kostola v Spišskej Novej Vsi, bude ešte toto dielo predstavené na výstave v Bratislave. Súsošie kalvárie malo doteraz svoje miesto v Kostole nanebovzatia Panny Márie – a tam by sa podľa slov Gállika malo aj vrátiť. V kostole pôvodom z trinásteho storočia totiž patrí k najvýznamnejším pamiatkam.