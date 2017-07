Kusý a Droba nemajú transparentné účty na financovanie kampane, tvrdí Ftáčnik

Bývalý primátor Bratislavy a exminister školstva Milan Ftáčnik počas brífingu pred budovou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na tému: Pochybnosti o transparentnosti financovania predvolebnej kampane novembrových volieb do VÚC.

Bývalý primátor Bratislavy a exminister školstva Milan Ftáčnik počas brífingu pred budovou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na tému: Pochybnosti o transparentnosti financovania predvolebnej kampane novembrových volieb do VÚC. Autor: SITA , Diana Černáková

Kandidáti na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Rudolf Kusý a Juraj Droba nemajú zriadené transparentné účty na financovanie volebnej kampane v jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC). Povedal to počas brífingu ďalší kandidát na predsedu kraja Milan Ftáčnik s tým, že pre novembrové voľby do VÚC platí nový zákon o volebnej kampani vrátane nových pravidiel financovania.