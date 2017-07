Deti zafúľané od farby. Aj také je leto v galérii

Niektorí „prázdninári“ prišli do Kopplovej vily po prvýkrát a nevedia, čo ich čaká. Oči upierajú na galerijnú pedagogičku Evu Adamovú, ktorá im vysvetlí, ako si vytvoria včelu, lienku, rybu, morského koníka či korytnačku.

Zo stredu stola, okolo ktorého sedelo šesť dievčeniec, vezme papierovú guľu. „Toto slúži ako telíčko, ktoré pomaľujete farbou,“ hovorí deťom. Ďalej im ukazuje predkreslené návrhy hláv, krídel, plutiev, nôh či chvosta, ktoré si deti ceruzkou prekreslia na výkres. „Obrázok si vystrihnete, obkreslíte na kartón a znovu vystrihnete,“ vysvetľuje postup.

Kartónové časti najskôr oživia farbami a potom ich s pomocou pedagogičky prilepia k telíčku. „Môžete si urobiť aj vlastný návrh,“ pobáda deti. Liliana (13) z Veľkých Kostolian a Emma (11) z Vajnor sa napokon rozhodnú pre draka. Liliana si letné výtvarné dielne vyskúšala, keď mala šesť rokov. „Teraz som sa sem vrátila po dlhšej dobe, keď mi o tom povedala mamina,“ vysvetľuje.

Júlový program v galérii má aj svojich pravidelných návštevníkov. Niektorých tu poznajú od prvých ročníkov ako napríklad Alicu (13) z Pečeňád. Na tvorivé dielne so sebou vzala aj svoju mladšiu sestru Stellu, ktorej pomáha. „Baví ma to. Počas školského roka chodím aj na výtvarný krúžok,“ hovorí školáčka.

O chvíľu prichádza na bicykli starší pán so svojimi dvoma vnučkami Dianou (9) a Zorou (6). „Sme z Trnavy. Máme to sem kúsok,“ prezrádza dôchodca, bývalý výtvarník. „Je to veľmi pekná akcia, ale dve hodiny sú z pohľadu rodiča málo. Dovedie sem deti a o chvíľu sa po ne musí vrátiť. Za ten čas nič nestihne urobiť. Mohlo by to trvať aspoň štyri hodiny,“ myslí si.

Adamová priznáva, že niektoré aktivity sa za dve hodiny stíhajú len tak-tak. V budúcnosti by preto tvorivé dielne chcela zmeniť na poldňové. „Na programe spolupracujeme so študentmi z Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite, ktorí nám pomáhajú v rámci praxe. Musíme sa preto dohodnúť so školou, či by ich uvoľnila viac,“ vysvetľuje galerijná pedagogička.

Deti zatiaľ usilovne „odkukávajú“ šablóny a snažia sa ceruzkou prekresliť obrázky na tvrdý papier. Tie šikovnejšie už berú do rúk nožnice. K dvom stolom, ktoré sú rozložené na nádvorí galérie, postupne pribúdajú ďalšie deti.

Pre prázdninujúce deti organizuje Galéria Jána Koniarka letné výtvarné dielne už ôsmy rok. Autor: Žaneta Janečková, Pravda

Alexandra (37) z Trnavy sem doviedla syna Daniela (9) a dcérku Ninu (3). Daniel je tu zatiaľ jediný chlapec, ale ťažkú hlavu si z toho nerobí. Hneď sa zahĺbi do vlastných návrhov. „Ešte neviem, či budem robiť orla alebo hokejistu,“ vyhlási chlapec.

Rodinka tu strávila nejaký čas aj uplynulé leto. „Dcéra mala dva roky, na aktivitách sa ešte nepodieľala. Kým syn tvoril, my sme sa tu prechádzali,“ opisuje mamička svoju prvú skúsenosť. V tomto roku sa už Nina k staršiemu bratovi pridala. „Veľmi ju baví strihanie,“ hovorí Alexandra. A veru, dievčatko má v ľavej ruke nožnice a pred ňou sa kopí mozaika papierových kúskov.

Mamička dvoch súrodencov tvorivé dielne oceňuje. Vďaka nim deti zažijú zmenu v prázdninovom programe. „Syn má rád počítače a takto sa dostane aj k inej aktivite. Ale tiež si rád kreslí. Okrem toho, tu sme vonku. Pre rodiny v bytovkách nie je také jednoduché urobiť si vonku takúto tvorivú dielňu,“ hovorí mamička.

Tvorivé kútiky vytvorili aj vnútri. Tu si však deti vyrábajú bábky a motýle. Dohliadajú na ne dve animátorky. Ide o študentky Trnavskej univerzity, ktoré tu praxujú. Spolu s galerijnou pedagogičkou vymýšľajú zaujímavé výtvarné aktivity a deťom pomáhajú s výrobkami. Počas tohto leta sa ich tu strieda päť.

Letné dielne trvajú celý júl. Pre verejnosť sú brány galérie otvorené od utorka do piatka v dopoludňajších hodinách. „Priemerne tu máme 20 až 30 detí,“ hovorí Zuzana Dohnalová, PR manažérka galérie. Pondelok majú zvyčajne vyhradený pre väčšie skupiny, školy či mestské tábory.

Každý týždeň majú tvorivé dielne nejakú nosnú tému. „Niektoré deti k nám chodia opakovane, preto sú na každý deň vymyslené iné aktivity, aby nerobili stále to isté.“ vysvetľuje galerijná pedagogička. Letný program ukončia hudobno-výtvarným workshopom 28. júla. „Deti si vytvoria hudobné nástroje, na ktoré si potom zahrajú spolu s hudobníkom Petrom Adamovom. Minulý rok to malo u detí obrovský úspech. Je to také pekné zakončenie júlových aktivít,“ dodáva Dohnalová.

Leto v Galérii, ktoré je súčasťou celoročného projektu Art Laboratórium, podporuje mesto. „Zo vstupného by sme nedokázali zabezpečiť všetok potrebný materiál,“ hovorí PR manažérka. Pri tvorivých dielňach si však vypomáhajú aj recyklovaním. „Snažíme sa využívať rôzne letáky či noviny,“ dopĺňa Adamová.