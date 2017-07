Bicykle menia Kežmarok na slovenskú Kodaň

Doprava nimi je v meste lacnejšia, často rýchlejšia a najmä ekologickejšia. Bicykle sa stávajú jedným z hlavných dopravných prostriedkov v mnohých mestách a krajinách sveta. Vyzerá to tak, že by sa k nim mohol zaradiť aj slovenský Kežmarok. Ešte vlani sa spustením projektu Žltých bicyklov pokúsila skupina nadšencov rozbicyklovať mesto a zdá sa, že táto myšlienka sa ujala.

Žlté bicykle sú v uliciach Kežmarku prítomné aj v tomto roku a oproti vlaňajšku pribúda aj stanovíšť, na ktorých si ich miestni, ale aj turisti môžu požičať.

Projekt Žlté bicykle spustilo v Kežmarku občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí. Nápad sa zrodil v hlave jeho zakladateľa Dominika Jakuba, ktorý sa inšpiroval pri návšteve dánskej Kodane, v ktorej je bicykel hlavným dopravným prostriedkom. Bicykloví nadšenci najskôr spustili v Kežmarku projekt Druhá šanca starých bicyklov, ktorého cieľom bolo získať staré bicykle, z ktorých by zreparovali nové. Takto získali 150 bicyklov určených na vyhodenie a v zbierke aj vyše 3-tisíc eur na ich opravu. Vynovené bicykle natreté na žlto mohli dať do ulíc.

Rozbicykloval mesto

„Môžem povedať, že projekt sa ujal. Žlté bicykle začali ľudia používať. V zime k dispozícii neboli, ale na jar sme ich vrátili na stanovištia,“ hovorí autor nápadu Jakub. Myšlienku rozbicyklovať mesto podporili aj sponzori a darcovia, vďaka čomu v týchto dňoch jazdia po Kežmarku nielen zreparované, ale aj celkom nové žlté bicykle. „K dispozícii ich máme dvadsať. Desať je zreparovaných a desať úplne nových. V meste sú na rôznych miestach. K dispozícii je štrnásť stojanov, k nim čoskoro pribudnú ďalšie dva,“ zdôraznil Jakub.

Žlté bicykle možno v Kežmarku vidieť aj si ich požičať na viacerých miestach. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Požičiavanie bicyklov bolo doteraz bezplatné a fungovalo cez mobilnú aplikáciu. Bicykle sú zabezpečené zámkami s bezpečnostnými kódmi. Po prihlásení sa do aplikácie získal záujemca o požičanie bicykla dva kódy. Jeden na odomknutie a druhý na zamknutie bicykla. Zákazník mohol požičaný bicykel vrátiť nielen na to isté, ale na hociktoré iné stanovište. Všetky bicykle prežili bez akejkoľvek ujmy.

Na tohtoročnú sezónu pripravili aktivisti zo združenia Vlk, ktorý nespí niekoľko noviniek. Jakub zdôrazňuje, že bicykle sa už budú dať požičať aj cez SMS, nielen cez mobilnú aplikáciu. "Internet v mobile využívajú hlavne mladší ľudia. Pre starších bude vítanejšie požičanie bicykla cez esemesku, v ktorej sa dozvedia potrebný kód na odomknutie a zamknutie bicykla. Kvôli nákladom na réžiu služby by už však požičanie bicykla malo byť spoplatnené. Jednorazové požičanie napr. na zájdenie do obchodu bude zákazníka stáť 30 centov, požičanie bicykla na jeden mesiac tri eurá a do konca kalendárneho roku 30 eur.

Niektoré z bicyklov musela partia z občianskeho združenia najskôr opraviť. Autor: ARCHÍV OZ VLK, KTORÝ NIKDY NESPÍ

Pribudnú aj cyklochodníky

Bicykle sú vybavené košíkmi, takže ich využitie na nákup môže byť výbornou službou pre domácich, ktorí do obchodu nechcú ísť autami, pešo majú ďaleko a bicykel doma nemajú. Pre turistov poslúžia žlté bicykle na rýchlejšie premiestňovanie sa pri prehliadke pamätihodností Kežmarku. „Je to výborný nápad. Nikde inde som niečo také nevidela,“ priznala turistka Petra Lomiaková, ktorá si prišla pozrieť Kežmarský hrad a žije na Kysuciach.

Projekt Žltých bicyklov víta aj miestna samospráva. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Šlosárovej sú radi, že sa mladí aktivisti takýmto spôsobom zapájajú do diania v Kežmarku. „My sme otvorení pomáhať im, či už v oblasti propagácie tejto myšlienky, alebo aj vo forme dotácie. Aj naším zámerom je dostať ľudí v Kežmarku na bicykle, mnoho detí už využíva tento dopravný prostriedok na cestu do školy.“ Šlosárová priznáva, že mestu chýbajú cyklochodníky, no aj to by sa malo zmeniť. Pripravuje sa cezhraničný projekt, v rámci ktorého bude vybudovaný cyklochodník naprieč Kežmarkom.