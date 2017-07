Turisti v Trenčíne bojujú s rozkopávkami

Vrásku na čele turistov aj domácich spôsobuje rozkopané Mierové námestie. „Museli sme ho zrekonštruovať aj preto, lebo tam boli vodovodné a kanalizačné rozvody, ktoré mali osemdesiat rokov a v podstate už samy osebe mohli byť národnou kultúrnou pamiatkou,“ žartuje primátor. Podľa neho bolo preto kľúčové okrem obnovy povrchu vymeniť aj veľmi staré siete. „Námestie tak bude mať novú kanalizáciu, elektrinu, plyn a tým, že to všetci sieťari išli robiť, povedali sme si, že to spojíme do jedného. Preto sme rozkopali námestie a verím, že deväťdesiat percent bude hotových do prvého decembra,“ vraví Rybníček.

Drobnou nepríjemnosťou je tiež chýbajúci stánok s občerstvením na Trenčianskom hrade, ktorý patrí pod správu Trenčianskeho múzea. Riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko hovorí, že tento stav už riešia a na hrad by mala prísť aspoň pojazdná kaviarnička s kávou. Podľa neho v minulosti na hrade stánok s občerstvením bol, ale majiteľ ho zrušil. „Bola vyhlásená verejná súťaž na prenájom týchto priestorov, nikto sa však do nej, bohužiaľ, neprihlásil. Súťaž preto budeme opakovať, tentoraz sa však pokúsime zamerať na predajné automaty,“ vysvetlil Martinisko. Išlo by o automaty na balenú vodu a drobné občerstvenie, ktoré by boli na hrade umiestnené v hlavnej sezóne. Na hrade je momentálne len stánok so suvenírmi, kde pracuje Lucia (22). „Turisti chodia a pýtajú sa, či sa tu nedá niekde kúpiť aj voda a drobné občerstvenie. Sú sklamaní, keď im vysvetľujem, že nie,“ povedala Lucia.

Fontána čoskoro opäť ožije

Fontánu Vodník zradila súčiastka. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej sa v nej pokazila riadiaca jednotka, ktorá zabezpečuje intervalové striekanie vody. Technológia jumping jet je počítačom riadené vystrekovanie vody oblúkom z jedného miesta do druhého, pričom vzniká dojem skáčuceho vodného stĺpca. Na soche Vodníka Valentína na Štúrovom námestí bola použitá prvýkrát v roku 1998.

Fontána stojí na mieste niekdajšej studne na napájanie zvierat, keďže sa na tomto mieste konali trhy s dobytkom. Pamiatku zachovali tak, že vodu z osemmetrovej hĺbky dostali na povrch námestia, pričom vznikla myšlienka postavy vážskeho vodníka, ktorého vytvoril sochár Igor Mosný. Potrebnú súčiastku priviezli z Maďarska, dnes by opravená fontána mala opäť fungovať.