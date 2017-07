Bude Karloveská zátoka patriť verejnosti alebo developerom? Rozhodnutie má na stole minister Érsek

Karloveská zátoka

Pôvodný vlastník pozemkov, gróf Lanfranconi, ich daroval mestu Bratislava na účely športu a rekreácie.

Dnes je Karloveská zátoka príjemným protikladom ruchu hlavného mesta. „Sme v bezprostrednej blízkosti centra. Vystúpite z električky, prejdete pár metrov a môžete si zaplávať v Dunaji, ísť sa člnkovať alebo sa iným spôsobom rekreovať,“ uviedol karloveský poslanec a ochranár Jaromír Šíbl. V zátoke sa zachovali prirodzené brehy so štrkovými plážami a lužnými lesmi, ktoré predstavujú významné biotopy pre mnohé vzácne druhy živočíchov ako kormorány, volavky, rybáriky, orliaky morské, ale aj bobor. „Súčasné využitie zátoky pre šport a rekreáciu pritom nie je v rozpore s ochranou prírody a chceme to tak zachovať aj do budúcnosti,“ dodal ochranár.

Karloveské rameno je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy. „Pokiaľ ide o záujmy developerov postaviť tu niečo, čo sem nepatrí, štátni úradníci im vychádzajú v ústrety. Pokiaľ ide o záujem občanov chrániť a zveľadiť prírodu, vymýšľajú všelijaké argumenty, ako sa to nedá a prečo sa to nedá. Okresný úrad nevyhlásil v Bratislave za uplynulé roky jediné chránené územie. A to neznamená, že by neboli návrhy alebo by príroda nepotrebovala väčšiu ochranu. Jednoducho, nie je záujem. Spomeniem len návrh na vyhlásenie Národného parku Podunajsko,“ dodal Jaromír Šíbl.

„Developerom sa podarilo v oblasti, ktorá je územným plánom definovaná primárne na šport a rekreáciu, postaviť opachy, ktoré slúžia iba na zvyšovanie ich ziskov. To je ich prirodzená vlastnosť, že sa ich snažia maximalizovať. Ale mali by existovať nejaké kontrolné mechanizmy na úrovni samosprávy, ministerstiev, ktoré im v tom v takýchto prírodne vzácnych lokalitách zabránia alebo obmedzia. Tieto však zlyhali a preto je istá časť Karloveskej zátoky nenávratne zdevastovaná,“ dodal komunálny poslanec a ochranár.