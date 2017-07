Hľadajú mladé dievča, ktoré pohltila voda Malého Dunaja

Informácie o tom, čo sa v pondelok pri vodnom mlyne udialo, sa mierne líšia. Do vody mali podľa polície vojsť tri dievčatá, ktoré tu trávili čas so svojimi náhradnými rodičmi. „Vzápätí sa začali topiť. Dve z nich vytiahol na breh 42-ročný muž," uviedla trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Po 15-ročnej Kristíne v utorok popoludní ešte stále pátrali.

Podľa starostu obce Tomášikovo Zoltána Horvátha sa topili dve sestry s mamou. V blízkosti nešťastia práve kosil trávu muž, ktorý začul ich krik o pomoc. „Skočil rýchlo do vody a zachránil jednu zo sestier spolu s matkou. Druhé dievča už vytiahnuť nedokázal, pretože bol sám vysilený,“ priblížil.

Topiť sa podľa neho malo najskôr jedno z dievčat, ktorému išla na pomoc sestra s mamou. Pokus o záchranu však šťastný koniec napokon nemal. Dievča, ktoré sa vydalo za svojou topiacou sa sestrou, sa už nad hladinu nevynorilo.

Podľa starostu obce nešlo o miestnych ľudí ani člnkárov. „Pri mlyne boli asi tretí- či štvrtýkrát, pretože sa im to miesto páčilo,“ prezradil. Voda je podľa neho bezpečná pre splav i pre turistov. „Neviem, či sa kúpali tam, kde sa nemalo. Dievčatá asi nevedeli dobre plávať,“ mienil starosta.

K vodnému mlynu vyrazili hasiči v pondelok o pol druhej popoludní. Na miesto dorazila aj potápačská skupina. Malý Dunaj prehľadávali v člnoch až do neskorých večerných hodín. Prešli asi 900-metrový úsek, no mladé dievča nenašli. Z dôvodu zníženej viditeľnosti bolo pátranie na noc prerušené. V utorok sa hasiči a potápači na miesto vrátili opäť.

Peter Petrík, ktorý vlastní požičovňu kanoe, potvrdzuje, že Malý Dunaj je vcelku pokojný tok. „Má rýchlosť dva a pol až tri kilometre za hodinu.“ Pri prevrátení plavidla bližšie pri brehu sa podľa neho však môže stať, že sa ľudia dostanú pod konáre, ktoré zasahujú do toku rieky. „Keď dôjde k takejto nehode, môžu podľahnúť panike, nadýchnuť sa vody a vtedy je zle,“ hovorí.

Spodné víry Petrík v tomto prípade absolútne vylučuje. Tie môžu vzniknúť na Dunaji, kde je hĺbka aj rýchlosť vody oveľa väčšia. Aj keď Malý Dunaj nie je vôbec prudkým tokom, vonkoncom ho netreba podceňovať. „Za sekundu tu pretečie asi 25 kubických metrov vody, takže určitú silu má,“ dopĺňa.

Kľúčovým faktorom podľa neho je aj to, či ide o plavca, alebo neplavca. Niektorí ľudia môžu situáciu zle vyhodnotiť – a najmä v horúcich dňoch si so sebou nezoberú záchrannú vestu. „Na počet ľudí, ktorí splavujú Malý Dunaj, sú nešťastia ako utopenie skôr výnimočné,“ dodáva.

Hlavná vodácka sezóna sa na Malom Dunaji začína v máji a trvá približne do polovice septembra. „Splavujú ho rôzne kategórie ľudí – partie mladých, rodiny s deťmi i skúsení vodáci. Niektorí si to prídu vyskúšať po prvý raz, iní sa sem zasa vracajú pravidelne. Za uplynulých desať rokov sa záujem stále zvyšuje,“ uzatvára Petrík s tým, že od začiatku júna do konca letných prázdnin splaví obľúbený tok cez jeho požičovňu asi 1 500 ľudí.