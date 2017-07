Nesrovnal uznesenie o zrušení obstarávania na osvetlenie nepodpíše

Novinárom to primátor potvrdil s tým, že zrušenie súťaže by škodilo Bratislave a ohrozilo by to záujmy mesta. „Blížia sa krajské voľby a pribúda mudrlantov, ktorí vedia najlepšie, čo majú robiť. Argumenty, ktoré som počúval na zastupiteľstve, sú nesprávne, mesto postupuje transparentne,“ tvrdí primátor a pripomína, že to, čoho sa poslanci domáhajú, je politikárčenie alebo snaha ovplyvniť výsledok súťaže.

Verejné obstarávanie na zabezpečenie verejného osvetlenia v hlavnom meste SR Bratislave vyhlásili koncom mája. Suma zákazky na nové osvetlenie je takmer 144 miliónov eur bez DPH a bratislavský magistrát chce s víťaznou firmou uzavrieť zmluvu na 20 rokov. Súčasťou verejného obstarávania je okrem zabezpečovania svietenia aj rekonštrukcia a modernizácia prostriedkov verejného osvetlenia.

Siemens je len dočasné riešenie

O zrušenie obstarávania na zabezpečenie verejného osvetlenia v meste požiadali poslanci primátora minulý týždeň na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dôvodom je, že vo viacerých bodoch je pochybnosť, či nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní. S týmto návrhom prišla poslankyňa Lucia Štasselová.

„Čo mi prekáža je to, že v hlavných mestách Európy robia takéto obstarávania na základe generelu verejného obstarávania. Tento proces by mal predchádzať verejnému obstarávaniu, aby sme vedeli, kde chceme svietiť, v akej intenzite a podobne,“ spomenula Štasselová s tým, že sa jej nepáčia ani definované platby za nespotrebovanú energiu.

Poslanec Ján Buocik však poznamenal, že je otázne, či je dôvod, aby celú súťaž zrušili. „Musíme si uvedomiť, že v súčasnosti spoločnosť Siemens spravuje verejné osvetlenie len v prechodnom období, kým bude súťaž,“ zhrnul poslanec s tým, že preto nie je jednoduché obstarávanie zrušiť a nechať Siemens, aby sa o osvetlenie starali bez súťaže.

Šesť miliónov ročne

Koncom minulého roka sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste prevádzku osvetlenia naďalej zabezpečuje spoločnosť Siemens na základe Zmluvy o úrovni poskytovania služieb. Tú mesto so spoločnosťou uzavrelo na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov.

Hlavné mesto SR Bratislava vlastní sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Osvetlenie v Bratislave stojí hlavné mesto približne šesť miliónov eur ročne. Záujemcovia o zabezpečenie osvetlenia v Bratislave môžu predkladať ponuky do 10. augusta, otvárať ich budú 21. augusta. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.