Nesrovnal: Oprava Mosta SNP pokračuje podľa plánu

Bratislava pokračuje v druhej etape opravy Mosta SNP, ktorý spája mestskú časť Petržalka s centrom mesta. Prejazdný je jeden pruh v oboch smeroch jazdy a premávku riadia semafory. Lávky pre peších fungujú bez obmedzenia. Podľa primátora Iva Nesrovnala práce pokračujú podľa plánu. Most by mal byť opäť plne prejazdný od septembra.

„Chcem všetkých ubezpečiť, že práce pokračujú podľa plánu. Momentálne sme v etape odfrézovania pôvodnej živice a úpravy lôžka pre novú. Následne sa bude nanášať nový asfalt na toto upravené podložie,“ informoval primátor po kontrolnom dni na moste.

„Je to technologicky zaujímavá a komplikovaná časť, pretože asfalt treba dovážať zo zahraničia. Takže nemôžeme čakať s asfaltom deň, dva. Tým, že sme na moste, tak sa aj pôvodná živica musela odfrézovať po častiach, nie ako na sa to robí na cestách, čo je dosť časovo náročné,“ uviedol Nesrovnal.

V júli podľa podľa jeho slov dokončia vonkajšie jazdné pruhy a v auguste sa začne s rekonštrukciou vnútorných. Cestári pracujú aj cez víkendy a počas sviatkov, niektoré práce robia aj v noci. „Pri niektorých to nejde, pretože keď sa prekročí rosný bod, tak vlhkosť, ktorá je vo vzduchu, ovplyvňuje kvalitu niektorých materiálov. Napríklad príprava lôžka sa nedá robiť, pretože naakumulovaná vlhkosť potom ovplyvňuje kvalitu materiálu,“ dodal Nesrovnal a vodičom poďakoval za trpezlivosť.

Povrch vozovky na moste nerekonštruovali viac ako 40 rokov. Práce budú trvať do konca augusta. Uskutočňuje ich firma Swietelsky Slovakia a celkovo by rekonštrukcia mala stáť jeden a pol milióna eur.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Jeho celková dĺžka je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most SNP otvorili v roku 1972.