B. Bystrica: Za sedem trestných činov väzenie na osem rokov

Opitý atakoval suseda, priateľku i jej matku, čím voči ním spáchal trestné činy vydierania, lúpeže, obmedzovania osobnej slobody, porušovania domovej slobody, ublíženia na zdraví a nebezpečného vyhrážania.

Na 51-ročného suseda Stanislava zaútočil odsúdený v júni 2013 večer s tým, že mu má vrátiť sto eur. Pretože Stanislav mu nič nedlhoval, nechcel ho pustiť do bytu, následne vykopol dvere a hrozil mu bitkou a odišiel až po tom, ako sused pohrozil, že zavolá políciu. Voči Stanislavovi spáchal Ján zločin vydierania a prečin porušovania domovej slobody.

Prečin obmedzovania osobnej slobody v súbehu s ublížením na zdraví spáchal muž v januári 2014 voči svojej vtedajšej priateľke Miroslave. Keď prišla k nemu, zamkol byt, kľúč si zavesil na krk a vulgárne jej nadával.

Chcel od nej, aby mu vrátila televízor a tvrdil jej, že ju nezabije len preto, že má syna. Zbil ju päsťami i kovovou tyčou, zobral jej mobil a pustil ju až na druhý deň. Priateľka utrpela pomliaždenie tváre, rôzne odreniny, zlomeninu ukazováka ľavej ruky a ďalšie poranenia. Ukázalo sa, že televízny prijímač predal komusi do Obeckova.

Do tretice napadol aj matku Miroslavy Annu. Tú poslal na nákup potravín a alkoholu, ale stratila stravný lístok, ktorý jej dal. Preto na ňu kričal, že ho okradla, že ju zabije a udrel ju do tváre. Rovnako zamkol byt, kľúč si zavesil na krk a Annu prinútil sadnúť si na stoličku a bil ju po tvári.

Keď chcela privolať políciu, vzal jej mobil s tým, že „pokiaľ si v mojom byte, všetko je moje“ a s nožom v ruke sa jej vyhrážal zabitím. Annu pustil až po hodine väznenia. Utrpela pomliaždenie tváre a úst, ktoré si vyžiadali ošetrenie u lekára. Tým sa odsúdený dopustil trestných činov obmedzovania osobnej slobody, lúpeže a nebezpečného vyhrážania.

Okresný súd vo Veľkom Krtíši uložil Jánovi Č. úhrnný trest osem rokov a osem mesiacov odňatia slobody v ústave na výkon trestu so stredným stupňom stráženia. Proti verdiktu sa muž odvolal s tým, že nie je vinný, ako tvrdí obžaloba. Odvolací senát označil rozsudok za zákonný, trest primeraný a odvolanie zamietol. Muž sa na odvolacom konaní ospravedlnil. V opačnom prípade by ho boli hneď eskortovali do výkonu trestu.