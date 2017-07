Kraj chce v Petržalke postaviť rodinný park

Informoval o tom predseda BSK Pavol Frešo s tým, že kraj zároveň plánuje vyhlásiť aj súťaž na výstavbu a prevádzku tohto rodinného parku a vyhodnotenie predpokladá v polovici septembri podľa toho, koľko záujemcov sa prihlási.

“Chceme pre tento deväťhektárový pozemok nájsť partnera, ako je to napríklad zvykom v Rakúsku či v Česku. Nepôjde však o predaj, ale o prenájom pozemku,“ vysvetlil Frešo. Dodal, že Family Park by mal mať zábavno-náučný charakter a mal by slúžiť celým rodinám.

Podľa hlavnej architektky Bratislavy Ingrid Konrad je pozemok súčasťou mesta, nachádza sa vo vonkajšej centrálnej zóne. “Dobré dopravné napojenie predurčuje túto lokalitu, aby tu verejný záujem ostal, to znamená v súlade s územným plánom hlavného mesta tu budú funkcie, ktoré súvisia so športom, s rekreáciou či s pobytom,“ uviedla Konrad. Rodinný park by mal podľa nej fungovať v letnom aj v zimnom režime a mal by byť miestom stretávania sa najmä rodín.