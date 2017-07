Kusý žiada zrušiť súťaž kraja na výstavbu rodinného parku v Petržalke

Uviedol s tým, že súčasný predseda kraja Pavol Frešo mal osem rokov na to, aby s predmetnými pozemkami niečo urobil, ale nestalo sa tak. “Vyzývam Pavla Freša, aby tento projekt zastavil, lebo tri mesiace pred voľbami to nie je prijateľné. Bol na to čas osem rokov, a počas tohto obdobia sa na pozemku nič nezmenilo. V zásade je to jedno, či ide o posledný veľký kšeft, alebo len o predvolebnú aktivitu, o ktorej počúvame už možno štvrtý raz,“ povedal Kusý. Dodal, že celý projekt by sa mal nechať na budúceho predsedu BSK a krajské zastupiteľstvo.

Podľa predsedu BSK Pavla Freša bol proces prípravy projektu a vyhlásenia súťaže na výstavbu Family Parku preto taký dlhý, že tam boli desaťmiliónové zmenky. “Pozemok sme zachránili a keď sme ho vysporadúvali, tak sme si dávali veľký pozor na to, aby sme dodržali všetky lehoty, aby nemohol niekto prísť a kraju ho zobrať. Takýto proces však trvá dlho,“ povedal Frešo v reakcii na tvrdenia Kusého. Súťaž bola podľa neho pripravená komisiou a odsúhlasená krajskými poslancami v zastupiteľstve. Podľa poslankyne BSK Eleny Pätoprstej budú krajskí poslanci rozhodovať o projekte rodinného parku a projekt sa zverejní formou výstavy, takže ľudia si ho budú môcť pozrieť. “O projekte sme komunikovali aj s verejnosťou, pri procese prípravy boli občianske združenia, hlavná architektka Bratislavy či viacerí poslanci,“ doplnila Pätoprstá.

V súvislosti s výstavbou Family Parku na nevyužívanom pozemku, ktorý vlastní BSK, zareagoval tiež poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) a kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. “Bratislavčanom nezáleží na tom, aké politické zafarbenie bude mať oddychový park, ktorý sa plánuje postaviť v Petržalke. Je to malicherné a ľudia to k svojej spokojnosti určite nepotrebujú. Zaujíma ich, z akých peňazí a za koľko bude postavený a na čo všetko ho budú môcť využívať. Poďme stavať, robiť a doťahujme veci do konca – o to ide v prvom rade“.

Na projekt rodinného parku pod názvom Family Park, ktorý kraj plánuje postaviť na pozemkoch BSK v mestskej časti Bratislava – Petržalka pri lokalite Slnečnice za kruhovým objazdom, už vypísal súťaž, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať do 7. septembra. Rodinný park na pozemku o rozlohe deväť hektárov by mal mať zábavno-náučný charakter a mal by slúžiť celým rodinám.