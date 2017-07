Litmanovský potok v piatom stupni ochrany je znečistený

„Cez víkend rybári zaregistrovali silný zápach a následne bol potok úplne čierny,“ informoval agentúru SITA Ivan Orovčík, predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni. Podľa jeho slov rybári so stratami počítajú, zatiaľ je však ťažké zisťovať, koľko rýb uhynulo, keďže voda ostala po búrkach zakalená. Známy nie je ani vinník. „Odobrali sa vzorky, ďalej to rieši Inšpektorát životného prostredia a polícia,“ uviedol ďalší člen organizácie Anton Bechera.

Miestni rybári Litmanovský potok zarybňujú a využívajú ho tiež ako chovný potok. Za šťastie považuje Orovčík to, že sa okamžite po zistení podarilo odstaviť prítok do rybníka a zabrániť tak ďalším škodám. Aj tak sa však rybári pripravujú na straty. „Boli tam nasádzané malé pstruhy potočné, no bolo teplo, voda je nahriata, stavy kyslíka sú nižšie a tým, že sa do toku dostala močovka, určité budú nejaké straty,“ skonštatoval Orovčík. To, či išlo skutočne o močovku, potvrdia až laboratórne rozbory. „Už podľa zápachu ide s najväčšou pravdepodobnosťou o nejaké fekálie,“ doplnil Bechera.

Litmanovský potok je prírodnou pamiatkou v správe štátnej ochrany prírody. Predmetom ochrany je potok horského typu s mimoriadne zachovalým spoločenstvom pôvodnej ichtyofauny ako aj ostatné zložky spoločenstva tohto vodného biotopu. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Jarabina, Kamienka, Litmanová, Hniezdne a mesta Stará Ľubovňa.