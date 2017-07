Jazda 15-ročného mladíka si vyžiadala život dievčiny, druhá bojuje o život

Auto šoféroval iba 15-ročný mladík z okresu Banská Štiavnica, ktorý v ostrej pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť auta mokrej vozovke. Nad autom stratil kontrolu, to vošlo do protismeru, mimo cestu a ľavou zadnou časťou narazilo do stromu.

Na zadných sedadlách vozidla sa v čase nehody viezli dve sestry z Hliníka nad Hronom – 17-ročná Adriana a jej o rok staršia sestra. Adriana utrpela zranenia, ktorým na mieste nehody podľahla.

Druhá spolujazdkyňa leží s ťažkými zraneniami v nemocnici. Martin (18), ktorý sedel v čase nehody vpredu na sedadle spolujazdca, utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo jednorazové ošetrenie na mieste.

Šofér, 15-ročný Miroslav, utrpel iba drobné odreniny rúk a tváre. Informovala o tom banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Požitie alkoholu vylúčila dychová skúška. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou začali trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví, z ktorých už bolo voči 15-ročnému mladíkovi vznesené obvinenie. Na mieste bol prítomný súdny znalec z odboru cestnej dopravy. Dopravná nehoda a jej ďalšie okolnosti sú stále v štádiu vyšetrovania.