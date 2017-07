Začína sa rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici

Cieľom opravy je komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. Projekt rieši opravu dvojkoľajnej električkovej trate bez zmeny smerového a výškového vedenia so zabudovaním antivibračných a protihlukových opatrení. Podľa Volfovej nástupište na Mariánskej ulici zostane v pôvodnej polohe, jeho parametre však upravia v zmysle platných noriem. Nástupište pri Lazaretskej ulici zrušia. Navrhujú tu vybudovať novú zastávku oproti nástupišťu pri Mariánskej ulici.

„Takéto nástupište je prakticky chodník v celej dĺžke nástupišťa rozšírený, vysunutý do priestoru súčasnej vozovky až k telesu električkovej trate. To umožňuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich prakticky z úrovne chodníka. Úprava je pozitívom pre pohodlie cestujúcich a obzvlášť pre seniorov a hendikepované osoby,“ pripomína DPB. Zhotoviteľom stavby vo výške 2 532 067 eur bez DPH je spoločnosť EUROVIA SK, a.s. DPB bude rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici financovať zo zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy, mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava.

Električkové linky 3, 4 a 9 počas obnovy trate presmerujú. Linka číslo 3 bude jazdiť obojsmerne po trase Nám. SNP, Obchodná a Radlinského. Obsluhovať bude zastávky Nám. SNP, Poštová-Martinus, Vysoká – Tchibo Outlet a STU. Vynechávať bude zastávky Kamenné námestie, Mariánska a Americké námestie.

Linka číslo 4 odvezie cestujúcich obojsmerne po trase Nám. SNP, Obchodná, Radlinského a Vazovova. Zastavovať bude na zastávkach Nám. SNP, Poštová-Martinus, Vysoká – Tchibo Outlet, STU a Blumentál. Vynechávať bude zastávky Kamenné námestie, Mariánska a Americké námestie.

Linka číslo 9 bude jazdiť obojsmerne po trase Obchodná, Radlinského a Vazovova. Zastavovať bude na zastávkach Poštová-Martinus, Vysoká – Tchibo Outlet, STU a Blumentál. Tento spoj nezastaví na zastávkach Nám. SNP/Kamenné námestie, Mariánska a Americké námestie/Odborárske námestie. „Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok,“ uvádza dopravný podnik.