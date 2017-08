Mestské kúpaliská pre horúčavy predĺžia otváraciu dobu

Niektoré bratislavské mestské kúpaliská počas horúčav predĺžia otváraciu dobu. Pre vysoké teploty budú mať od dnešného dňa do štvrtka 10. augusta predĺženú otváraciu dobu do 20:00 letné kúpaliská Lamač, Rača a Krasňany.

Ostatné mestské kúpaliská, Delfín, Tehelné pole, Rosnička majú bežné prevádzkové hodiny do 20:00. Informovala o tom Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) v Bratislave, ktorá spravuje mestské kúpaliská. Ako dodala, do štvrtka 10. augusta na všetky kúpaliská v správe STaRZ od 16:00 pre návštevníkov zvýhodnia vstupné, čo bude jedno euro. Platiť to bude aj počas víkendov. Tohtoročnú letnú sezónu uzatvoria na kúpaliskách začiatkom septembra.

Bratislavské kúpaliská vyjdú v horúčavách návštevníkom v ústrety. Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Organizácia STaRZ sa stará o sedem letných kúpalísk – Zlaté piesky, Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Rača a Krasňany. Návštevníci sa okrem kúpania môžu na kúpaliskách i zabaviť. Deti sa môžu tešiť na preliezačky a atrakcie na detskom ihrisku, pre dospelých sú v niektorých areáloch k dispozícii posilňovacie stroje. Na letných kúpaliskách pripravujú pre návštevníkov aj pravidelné animácie pre deti i dospelých, týka sa to kúpalísk Rosnička, Delfín a Tehelné pole. Cvičenia sú bezplatné, v rámci vstupného. Rozpis nájdu záujemcovia na stránke STaRZ. Výťah pre imobilných návštevníkov, ktorí sa nedokážu dostať do bazéna bez pomoci, má letné kúpalisko Tehelné pole. Využívať ho môžu na ľubovoľnom mieste pri bazéne. Na letných kúpaliskách Delfín, Tehelné pole, Rosnička, Rača, Krasňany si zas môžu ľudia okrem bielych plastových lehátok požičať aj nové drevené lehátka. Informácie o otváracích hodinách kúpalísk a o vstupnom nájdu záujemcovia na internetovej stránke STaRZ.

Meteorológovia očakávajú, že v týchto dňoch maximálna denná teplota v najteplejších oblastiach Slovenska presiahne 35 °C. Podľa analýzy SHMÚ je „veľmi pravdepodobné, že zaznamenáme aj dlhšiu sériu supertropických dní (deň s maximálnou dennou teplotou vzduchu 35 °C a viac), čo sa v tomto roku ešte nestalo (doteraz sme mali v rámci jednej vlny horúčav vždy len jeden deň s maximom teploty vzduchu väčšou alebo rovnou 35 °C). V kombinácii s veľmi teplými nocami by to znamenalo ešte väčšiu záťaž na ľudský organizmus. Ochladenie by malo prísť až v závere prvej augustovej dekády“.