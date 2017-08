Bude z nevyužívanej železnice pri Piešťanoch cyklotrasa?

„Koncom júna sme podali podnet na vyradenie trate zo siete železníc,“ približuje starosta Trebatíc Juraj Valo. Pripomína, že budovanie cyklotrás na nevyužívaných bývalých komunikáciách navrhuje aj Národná stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky z roku 2013.

Ďalším krokom je žiadosť o bezodplatný prevod pozemku do vlastníctva združenia. „Takýto model už na Slovensku existuje. Ide o cyklotrasu Rimavská Sobota – Poltár, ktorá sa postupne buduje,“ podotýka Valo. Do úvahy podľa neho pripadá aj dlhodobý prenájom. „V tom prípade by zostali štátu aj zadné dvierka, keby sa v budúcnosti uvažovalo o obnovení železnice,“ dopĺňa Valo.

Iniciatívu samospráv podporuje aj nezisková organizácia Inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj. „Keď sme si zvážili všetky argumenty, jednoznačne nám vyšlo, že väčší spoločenský význam ako príležitostné akcie na železnici má práve cyklotrasa,“ hovorí riaditeľ Dušan Knap.

Jej vybudovanie si podľa neho vypýtali i samotní obyvatelia. „Štátna cesta medzi Piešťanmi a Vrbovým je enormne zaťažená dopravou, pretože na tejto trase vzniklo veľké množstvo priemyselných zón. Ľudia sú zvyknutí dochádzať do práce na bicykli, tu je to však z pohľadu bezpečnosti prakticky nemožné,“ argumentuje.

Nahradiť či vybudovať popri trati?

Štúdia, ktorú si dalo združenie obcí vybudovať, počítala aj s variantom cyklotrasy súbežne so železnicou. „Táto možnosť je takmer nerealizovateľná pre veľký počet pozemkov, ktoré by bolo treba vysporiadať,“ dodáva Knap.

Ľudia z neziskovky nedávno iniciovali petíciu za urýchlenie vybudovania cyklotrasy na mieste železnice, ktorú koncom apríla odštartovali hromadnou jazdou. Vyzbierali viac ako 3 500 podpisov, ktoré odovzdali 20. júla na ministerstve dopravy. Vybudovanie cyklotrasy na súčasnej železnici je podľa nich najjednoduchším a najschodnejším riešením, pretože jej územie patrí štátu.

Zatiaľ čo samosprávy presadzujú celkom nové využitie železnice, občianske združenie Čango sa usiluje o zachovanie trate. „Nie sme proti vybudovaniu cyklotrasy, ako sa nás všetci snažia vykresliť. Myslíme si však, že sa dá vybudovať aj popri dráhe bez toho, aby sa zrušila,“ tvrdí predseda združenia Vladimír Vacula.

Podľa neho vôbec nie je pravda, že tomu bráni množstvo neusporiadaných pozemkov okolo železnice. „Pokiaľ budeme vychádzať zo šírky pozemku štátu okolo 15 metrov v priemere, je to len o hľadaní spoločného riešenia a dohody s dotknutými orgánmi, ako vybudovať cyklochodník ešte na tomto pozemku,“ myslí si Vacula.

Chcú z nej atrakciu

Na železnici sa tradične raz ročne konajú majstrovstvá sveta v jazde pákových drezín. Počas obľúbených jarmokov vo Vrbovom na nej vypravili aj niekoľko mimoriadnych vlakov. „Navrhovali sme využívanie trasy na sezónne jazdy na drezinách. Chceli by sme dať vyrobiť pár kusov a nájsť nejaké možnosti ich prevádzkovania. Sme si vedomí, že na Slovensku ešte nie je žiadna trať, kde sa mohli ľudia voziť na drezinách. Muselo by dôjsť k úprave legislatívy, ale išlo by to,“ verí Vacula. Tento typ atrakcie podľa neho vo svete funguje a niečo podobné by tak chceli rozbehnúť aj u nás.

Jednokoľajová železnica medzi Piešťanmi a Vrbovým má už viac ako sto rokov. Otvorili ju ešte 27. októbra 1906. Jazdili po nej osobné aj nákladné vlaky. Osobná preprava na trati Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové sa definitívne skončila v roku 1978.

Trať je v správe Železníc SR a jej vlastníkom je štát. Ortieľ nad jej budúcnosťou preto môže vyrieknuť iba rezort dopravy. „Rozhodnutie môže padnúť až na základe faktov a argumentov oboch strán, ktoré chceme mať k dispozícii,“ pripomína hovorkyňa Karolína Ducká. Tá volá po kompromisnom riešení, čo by pravdepodobne znamenalo vybudovanie cyklotrasy bez toho, aby došlo k zrušeniu železničnej trate. „Jej nenávratný koniec by bol závažným krokom v rozpore s odbornými názormi, hospodárnosťou a udržateľnou politikou,“ uzatvára Ducká.