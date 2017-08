J&T chce na brehoch Dunaja vybudovať novú infraštruktúru

Podľa nich téma kontaktu mesta s riekou sa stala najdôležitejšou celomestskou rozvojovou témou Bratislavy. Spoločnosť tvrdí, že všetky projekty dosahujú parametre významnej investície a chcú o ňu požiadať. Výhodou štatútu môže byť rýchlejšia administratíva pri budovaní týchto projektov.

Rozšíriť chcú polyfunkčný komplex nákupného centra na staromestskom brehu Dunaja na Pribinovej ulici i vybudovať štvrť Nové Lido na petržalskej strane Dunaja. Súčasťou projektu majú byť aj byty a kancelárske priestory, rozvoj mestských nábreží so zeleňou i plochami pre šport. Celková suma do infraštruktúry by prestavovala 75 miliónov eur.

Spoločnosť uviedla, že o projekte už rokovali so starostami bratislavských mestských častí i s bratislavským magistrátom. Ako ďalej pripomínajú, projekt chcú presadiť aj vtedy, keď štatút významnej investície nezískajú. Ak by však štatút získali, urýchlilo by to napríklad stavbu električkovej trate od Šafárikovho námestia cez Pribinovu ulicu až na Miletičovu ulicu. Všetky projekty by chceli mať dokončené do desiatich rokov.

Štatútom významnej investície sa bratislavské mestské zastupiteľstvo zaoberalo nedávno, riešili ho v súvislosti s developerskou spoločnosťou HB Reavis, ktorá žiada štát o vydanie osvedčenia o významnej investícii pre projekty v Bratislave. Medzi investície patria projekty v zóne Nivy i v Petržalke, nová autobusová stanica i plánovaná lanovka cez Dunaj. J&T Real Estate uvádza, že projekt lanovky od HB Reavis neodmietajú.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal nedávno vysvetlil, že posudzovanie významných investícií samosprávami nie je zákonom upravené. Rozhoduje o tom vláda a je na nej, koho stanovisko si vyžiada. Ako ďalej spomenul, posudzovanie žiadostí nie je v kompetencii žiadnych zastupiteľstiev. Podľa zákona majú na to právo starosta i primátor.