Pod Tatry príde replika jedného z prvých elektromobilov na svete

Majiteľ tohto výnimočného vozidla vytiahne svoj elektromobil z garáže každý víkend. „Takmer každú sobotu a nedeľu som na nejakom stretnutí veteránov,“ vysvetlil stále aktívny sedemdesiatšes­ťročný Antonín Pavelka. Tento víkend zavíta na Spiš, na podujatie Tatranský veterán, kde bol naposledy v roku 1987. Unikátny elektromobil si budú môcť záujemcovia pozrieť postupne v Starej Ľubovni, Podolínci, Spišskej Belej, Kežmarku, Poprade a v Levoči.

Do výroby tohto elektromobilu sa pustil po tom, čo ho uvidel v anglickom katalógu historických automobilov. Súčasťou katalógu bol podrobný popis. Zostrojil ho podľa plánu z roku 1906. Najprv však musel zohnať potrebné súčiastky, ako napríklad koč, ktorý mu zhotovili vo Viedni. Až potom sa mohol vybrať do Talianska a pustiť sa do podrobného študovania prototypov a samotného zostrojenia. „Počas toho, ako som elektromobil zostrojoval, tak som sa na dvanásť dní dokonca nasťahoval do Janova, kde som pátral po podrobnostiach a na základe poznatkov som sa pustil do zostrojenia automobilu,“ uviedol majiteľ elektromobilu Dora Antonín Pavelka. „Veľmi mi pomohlo aj múzeum v Turíne, kde mi poskytli mnohé počiatočné podklady,“ doplnil Pavelka. Zostrojiť tento automobil trvalo viac ako 1 800 hodín. Antonín Pavelka hľadal informácie napríklad aj v múzeu Leonarda da Vinciho v Miláne, v múzeu Dell Automobile v Turíne, v múzeu vo Verone, ale aj v mestských a policajných archívoch.

Elektromobil Dora

Elektromobil Dora dokáže ísť rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu a odvezie až šesť ľudí. „Na začiatku minulého storočia táto rýchlosť postačovala, keďže doba nebola taká uponáhľaná. Pred elektromobilom dokonca bežal človek so zástavkou a upozorňoval na to, že prichádza niečo bez koní,“ vysvetľuje dobové zvyklosti autor elektromobilu. Replika má dojazd osem kilometrov. Originály však bez problémov prešli aj sto kilometrov. Rozdielny dojazd majú z toho dôvodu, že originály mali oveľa väčšie batérie a tvorili až 70 percent váhy vozidla. „Pretože do bežnej premávky s Dorou nemôžem, tak využívam len menšie batérie. Tie mi vystačia na prezentácie na sprievodoch,“ upresnil Pavelka.

Pozvánka na zraz Tatranský veterán

Veteránom sa venuje už viac ako päťdesiat rokov. „Kedysi som jazdil preteky na plochej dráhe, časom som však už úplne presedlal k veteránom,“ vysvetlil Antonín Pavelka. Na 31. ročník podujatia Tatranský veterán, ktorý sa uskutoční 4. až 5. augusta, okrem Dory prinesie aj repliky jednokolesového motocyklu z roku 1894 a prvého parného motocyklu na svete z rokov 1867 až 1869. „Tento rok sa do zrazu zapojilo 42 posádok, pričom každé jedno auto je jedinečné a má vlastný príbeh,“ povedal k podujatiu organizátor Marek Môcik. Organizátori očakávajú aj tento rok stovky divákov.