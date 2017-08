Prokuratúra pre zákaz herní zažaluje Bratislavu

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu na území hlavného mesta prijali poslanci na druhý pokus na konci marca. Práve opakované hlasovanie Krajská prokuratúra označila za nezákonné, podala proti nariadeniu protest a navrhla ho zrušiť. Zastupiteľstvo však protest prokurátora hlasovaním zamietlo na konci júna.

Prokuratúra nemá oprávnenie VZN zrušiť. Môže sa obrátiť na súd a podať žalobu a to aj plánuje urobiť. „Zákon neurčuje na podanie takejto žaloby žiadnu lehotu, táto bude podaná do konca mesiaca septembra 2017. K obsahu pripravovanej žaloby sa nebudeme vyjadrovať,“ uviedol Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry Bratislava. Prokuratúra môže zároveň podať žiadosť o pozastavenie účinnosti nariadenia. Platil by tak stav spred prijatia VZN dovtedy, kým by súd nerozhodol. Či tak urobí, zatiaľ neupresnila.

Hlavné mesto zatiaľ o plánovanej žalobe nemá informácie. „V prípade, ak Krajská prokuratúra Bratislava žalobu proti VZN o zákaze hazardu podá, hlavné mesto bude tento krok vnímať ako nerešpektovanie rozhodnutia väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva a tiež vôle viac ako 130-tisíc občanov, vyjadrenú v petícii za zákaz hazardu v Bratislave,“ uviedla Iveta Kešeľáková z bratislavského magistrátu.

Čo kritizovala prokuratúra

Prokuratúra kritizovala opakované hlasovanie o petícii. „Zákonná úprava petičného práva nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Krajská prokuratúra preto konštatovala, že opätovne predkladať návrh (nového) všeobecne záväzného nariadenia a opätovne hlasovať o totožnom návrhu, na základe tej istej petície, je nezákonné,“ uviedol v polovici mája pre Pravdu Oliver Janíček z Krajskej prokuratúry Bratislava.

Prokuratúra zároveň konštatovala, že rokovací poriadok je internou úpravou účinnou výlučne pre mestské zastupiteľstvo, ktorá však nemôže byť v rozpore so zákonom. Možnosť opätovne hlasovať je preto možné využiť iba v prípadoch, keď to zákon všeobecnej právnej sily nezakazuje.