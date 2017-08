V Skalici pribudne 40 pracovných miest pre absolventov vysokých škôl

Vo vývojovom centre Protherm Production v Skalici by malo vzniknúť 40 nových pracovných miest. Tieto pracovné miesta by spoločnosť chcela obsadiť absolventmi vysokých škôl.

Spoločnosť sa zaoberá vývojom vykurovacej techniky a v súčasnosti zamestnáva 60 ľudí. Do konca roka by chceli mať 72 zamestnancov a do troch rokov by sa mal ich počet vyšplhať na stovku.

Spoločnosť vyškolí nových pracovníkov priamo vo firme. „Väčšinou máme záujem o absolventov STU v Bratislave a VUT v Brne,“ vyjadrila sa hovorkyňa spoločnosti Protherm Production Oľga Gluštíková.

Firma sa taktiež spolieha na dobré meno koncernu, v rámci ktorého funguje. „Trochu sa obávame toho, aby sme našli dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale keďže naša spoločnosť je členom nemeckého koncernu Vaillant, myslíme si, že naša ponuka bude dostatočne atraktívna pre záujemcov,“ doplnila Gluštíková.

Zamerajú sa aj na spoluprácu so študentmi

Úrad práce v Senici predpokladá, že spoločnosť si absolventov nájde a prípadne zamestná ľudí aj zo širšieho okolia a zameria sa aj na spoluprácu počas štúdia. „V evidencii máme teraz veľa absolventov, ktorí si nenašli prácu hneď po škole. Väčšinou si prácu rýchlo nájdu a v evidencii ich máme krátko. Myslím si, že vytvorenie 40 pracovných miest je v priebehu troch rokov reálne,“ vyjadrila sa riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Oľga Partlová.

Spoločnosť má záujem hlavne o inžinierov pre vývoj vstavaného softvéru, elektronického hardvéru, pre vývoj hydraulických modulov, mechanických dizajnérov, aplikačných i elektrických inžinierov. „Posledné dva roky sme vyhlasovali aj študentskú súťaž, kde sme hľadali budúcich nádejných inžinierov z vysokých škôl,“ povedala Gluštíková.

V evidencii úradu práce v okresoch Skalica a Senica je momentálne viac ako 370 vysokoškolákov, z toho je 45 absolventov technického zamerania. „Ide o najrozličnejšie smery počnúc informatikou až po stojárstvo,“ vyjadrila sa Partlová.

Päť pracovných tímov

Vo vývojovom centre v Skalici momentálne pôsobí päť špičkových pracovných tímov. Dva z nich sa zaoberajú vývojom hydraulických modulov a vývojom plynových kotlov a elektrokotlov. „Expanzia vývojového centra v Skalici súvisí s novou evolučnou víziou materskej spoločnosti Vaillant Group do roku 2030. Inteligentné, intuitívne a eco-friendly technológie sa podľa Vaillant Group budú starať o klímu v domácnosti a zároveň budú ešte viac prihliadať na životné prostredie,“ uviedol manažér vývojového centra Protherm Production Martin Paksi.