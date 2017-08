Vydierači násilím držali mladíka v aute 20 hodín, dobitý musel v banke vybrať peniaze

Vyšetrovateľ už z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu obvinil 27-ročného Matúša a o rok mladšieho Jozefa z Novák. Ako informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová, dvojica 19-ročného Martina nalákala do auta s tým, že ho odvezú do práce. Odbočili však na poľnú cestu a žiadali peniaze. Mladík im tvrdil, že žiadne nemá. Po bitke ho prehľadali a našli mu platobnú kartu s potvrdením o zostatku na účte. Opakovane ho bili a dlhé hodiny ho vozili po rôznych miestach. Mladík sa im dokonca v aute povracal. Na druhý deň ho prinútili ísť do banky. Tričko znečistené zvratkami mu prezliekli a jeden z páchateľov s ním išiel do banky.

Vystrašený a dobitý mladík nakoniec peniaze vybral. Okradnutého muža následne vyložili na čerpacej stanici v Topoľčanoch bez peňazí a dokladov. Okrem šoku utrpel aj zranenie, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie. Prišiel o 1 175 eur. Dvojici teraz hrozí trest 10 až 15 rokov.