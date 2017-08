Slušných bezdomovcov nikto vyháňať nebude, tvrdí starostka Biskupíc

Pokiaľ ľudia bez domova nerušia neprispôsobivým správaním ostatných, nikto ich nikam vyháňať nebude. Mestská časť Podunajské Biskupice im ochotne podá pomocnú ruku a je už len na nich, či ju prijmú. Napísala to v otvorenom liste starostka bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice Alžbeta Ožvaldová.

Reagovala tak na list zástupcov neziskových organizácií, ktorí starostke vyčítali, že mestská časť odmieta systematicky riešiť problémy ľudí bez domova, a preto ešte stále bojuje s neprispôsobivými bezdomovcami. Stanovisko starostky sprostredkovala šéfredaktorka Biskupických novín Martina Činovská.

Ožvaldová v otvorenom liste napísala, že mestská časť bude spolupracovať s magistrátom a počká si na novú koncepciu s ľuďmi bez domova. „Samozrejme, že by sme boli najradšej, keby mali všetci ľudia prácu, domov a pokoj v duši. Na druhej strane má však každý občan právo žiť v pokoji, nebáť sa o mravnú výchovu svojich detí a po práci si nerušene užívať svoje súkromie vo vlastnej domácnosti,“ povedala Ožvaldová.

Starostka zároveň vysvetlila, že v reakcii na sťažnosť miestnej obyvateľky nemala na mysli púšťanie vody z hasičských áut na neprispôsobivých občanov. „Mokrá tráva by však mohla zabrániť tomu, aby sa občania pod oknami našich obyvateľov združovali, konzumovali alkohol a svojím neprípustným správaním rušili pokoj v ich domácnostiach,“ uvádza v liste Ožvaldová.

Pracovníci neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá bola tiež podpísaná pod otvoreným listom, podľa starostky navštívili Podunajské Biskupice za účelom spolupráce, no odvtedy prešlo niekoľko mesiacov a zástupcov mestskej časti nikto znovu nekontaktoval. „Ceníme si, ctíme a podporujeme prácu každého človeka ako aj organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova,“ povedala Ožvaldová a dodala, že v Podunajských Biskupiciach pôsobí OZ Resoty, ktoré mestská časť finančne podporuje. Ožvaldová tvrdí, že mestská časť by rada ponúkla prácu aj bezdomovcom, no v letnom období sa na verejnoprospešné práce nikto neprihlásil.

Zástupcovia mimovládnych organizácií tvrdia, že v Bratislave je veľmi málo miest, kam môžu ísť ľudia bez domova, a preto je samozrejmé, že zostávajú na verejných priestranstvách. Uviedli to v otvorenom liste, ktorým reagujú na vyjadrenia starostky Alžbety Ožvaldovej. Starostka v letnom čísle Biskupických novín napísala, že keď sa bezdomovci budú zdržiavať pod stromami, pošle na nich hasičské autá. V pondelok 7. augusta o tom informoval zástupca riaditeľa neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozef Kákoš.

Alžbeta Ožvaldová v miestnych novinách odpovedala na list obyvateľky Podunajských Biskupíc, ktorá sa sťažovala na bezdomovcov, ktorí si „rezervovali“ lavičky pred panelákmi a okrem toho obťažovali domácich krikom a znečisťovaním okolia. „Je neúnosné, aby vás vo dne i v noci obťažovali bezdomovci. Minulý rok sme dali odstrániť lavičku na zastávke, odstránime ďalšie lavičky, lebo nemáme inú zákonnú možnosť, ako ich odtiaľto vytlačiť,“ napísala v letnom čísle Biskupických novín Ožvaldová. Starostka pripomenula, že podnet riešila aj s mestskou políciou a o pokutovaní bezdomovcov je zbytočné hovoriť, pretože pokuty nemajú z čoho platiť.