Turčiansku panelku čaká dramatická premena

Vodiči, ktorí musia turčianskou panelkou jazdiť, sa hnevajú, že hoci základný kameň obnovy cesty poklepkali už koncom mája, zatiaľ na nej žiadne veľké pracovné tempo vidieť nebolo. „Okrem asi tristometrového úseku, z ktorého vybrali panely, sa nedialo zhola nič. Teda, ak si odmyslím to, že stav vozovky, kadiaľ sa jazdí, sa aj naďalej zhoršuje. Aj minule spod kolies kamióna vyleteli kamene z ďalšieho rozpadnutého kúska,“ hovorí vodič Roman.

„Na rozkopanom mieste sa robili technologické skúšky materiálu, ktorý sa bude používať pri výstavbe cesty, no tento proces je z technického hľadiska dlhodobejší,“ vysvetľuje Marcel Maťovčík, prednosta Okresného úradu v Martine.

Betónová cesta sa má postaviť celkom nanovo. Staré panely sa vyberú, rozdrvia a použijú sa pri výstavbe podložia tej novej. „Z dôvodu zretia jednotlivých zmesí v akreditovanom laboratóriu a v súlade s normami bolo potrebné čakať na výsledky 28 dní priamo tam a následne 28 dní na mieste stavby,“ spresňuje Rastislav Pauliny, výrobno-technický riaditeľ spoločnosti Hochtief, ktorá je súčasťou zhotoviteľského konzorcia. Podľa neho netreba zabúdať ani na ďalšie práce – prekládky inžinierskych sietí či budovanie nových obchádzkových trás, aby bolo možné s pokojom odkloniť dopravu a robiť aj na mostoch.

Uzávierka by mala byť do polovice novembra

Aktuálne sa čaká na súhlas k plánovaným uzáverám, ktoré by mali pribudnúť v opravovanom úseku už čoskoro. Stavebníci by mali uzavrieť asi šesť trás v dĺžke približne 500 metrov, ktoré budú následne rekonštruovať. V takom prípade bude doprava striedavo vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená semaformi.

Vodiči aj obyvatelia priľahlých obcí sa musia obrniť pri prejazde Turcom trpezlivosťou. Otvorená je totiž stále aj možnosť úplnej uzávery cesty I/65 v úseku Turčianske Teplice – Mošovce. Zistilo sa totiž oveľa väčšie poškodenie vozovky. Z tohto dôvodu bude treba ísť hlbšie do jej podložia, čo už však podľa inžinierov môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť premávky.

Rokovania ešte neboli ukončené, rozhodnúť by sa malo do konca tohto týždňa. Ak by s tým všetky dotknuté subjekty súhlasili, uzávera by trvala od 15. augusta do polovice novembra. V takom prípade by obchádzky viedli cez dediny po cestách druhých a tretích tried.

Jazdia cez centrá

Obce už dlhodobo trpia tým, že autá sa turčianskej panelke, ktorá je v katastrofálnom stave už niekoľko rokov, vyhýbajú po vedľajších úsekoch cez ich centrá. Trápi to aj obyvateľov, ktorí sa pri takej hustote premávky necítia na užších platformách bezpečne. „Momentálne to riešime tak, že sa robí chodník aj priechod pre chodcov,“ tvrdí starostka Malého Čepčína Miroslava Sumková.

Problémom zostáva fakt, že na dedinské cesty vozidlá nad 12 ton povolený vstup nemajú. Kamióny by mali byť v prípade úplnej uzávery turčianskeho tankodrómu odklonené na Donovaly ešte pred Harmancom (v smere od Banskej Bystrice).

Cesta z betónových panelov sa budovala v rokoch 1962 až 1969, aby po nej mohli jazdiť tanky. Dnes ňou prechádza medzinárodný tranzit z juhu na sever. Rekonštrukcia sa dlho odkladala, až úsek dospel do havarijného stavu, ktorý je nebezpečný pre vodičov aj vozidlá. Oprava sa začala tento rok v máji a má trvať až do leta 2019.