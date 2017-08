Plot okolo americkej ambasády stále trápi Bratislavu

Bratislavčania sú pobúrení, výzvu za odstránenie stavby podpísalo už 15-tisíc ľudí. Kompetentné orgány sú však bezradné. Kameňom úrazu je medzinárodný dokument, ktorý má konanie ambasády legitimovať. No bratislavský poslanec, ktorý sa problému plotu dlhodobo venuje, trvá na tom, že je to nezmysel.

Nájomná zmluva na pozemky, na ktorých sa kritizovaný plot nachádza, vypršala 15. augusta 2016. Bratislavské mestské zastupiteľstvo ešte v júni minulého roka odsúhlasilo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť nájomné ďalšie tri roky.

Masívne oplotenie už roky kazí vzhľad jedného z najkrajších námestí slovenskej metropoly. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Malo ísť o sumu jedno euro za štvorcový meter na deň, pri rozlohe 1 318 štvorcových metrov by to bolo 481-tisíc eur ročne. Ambasáda mala dodatok k zmluve podpísať do 60 dní od schválenia uznesenia. Túto lehotu síce stihla, ale k podpisu došlo až po uplynutí doby nájmu. Návrh na predĺženie nájmu do 15. augusta 2019 následne v septembri zastupiteľstvo neschválilo. Rovnako hlasovali poslanci aj vo februári a apríli tohto roka. Primátor Ivo Nesrovnal označil takéto konanie za nezodpovedné. „Poslanci neschválením tohto prenájmu pripravili Bratislavčanov o viac ako štyristotisíc eur,“ povedal.

Nesrovnal bude preto predkladať materiál poslancom znova, aby mohlo mesto využiť tieto financie v prospech Bratislavčanov, napísala v stanovisku Veronika Šafáriková z bratislavského magistrátu.

Aktuálne je však realitou, že plot je čiernou stavbou, ktorá je tŕňom v oku Bratislavčanov už roky, keďže zaberá značnú časť Hviezdoslavovho námestia v srdci hlavného mesta. Výzvu bratislavského poslanca Martina Borguľu na odstránenie stavby podpísalo 15-tisíc ľudí.

Čo s výsadou nedotknuteľnosti?

Akékoľvek konanie však komplikuje Viedenský dohovor – medzinárodný dokument o diplomatických stykoch, ktorým je Slovensko viazané. Dohovor konštatuje, že „prijímajúci štát buď vysielajúcemu štátu uľahčí v súlade so svojimi zákonmi získať miestnosti potrebné pre misiu na svojom území, alebo mu pomôže obstarať umiestnenie misie iným spôsobom“. Pod pojmom miestnosti misie dohovor rozumie „budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú pre účely misie, vrátane rezidencie šéfa misie“.

Podľa ministerstva zahraničných vecí je v konkrétnom prípade bezpečnostná zóna súčasťou veľvyslanectva a podľa Viedenského dohovoru požíva výsadu nedotknuteľnosti bez ohľadu na vlastnícke právo k pozemkom.

Hovorca rezortu Peter Susko však zdôraznil, že právny názor ministerstva sa týka výkladu ustanovení Viedenského dohovoru, a nie je stanoviskom k predmetnému plotu. „Ministerstvo ponecháva v plnej kompetencii primátora, magistrátu a poslancov mestského zastupiteľstva, ako v danej veci ďalej rozhodnú,“ spomenul pre denník Pravdu.

Borguľa však trvá na tom, že odvolávanie sa na Viedenský dohovor je nezmysel. „Dohovor hovorí o ochrane miestností. Veď to by si mohli požiadať o uzatvorenie celého Starého Mesta. Vedľa je nemecká ambasáda, máme aj francúzsku ambasádu, v týchto krajinách boli rovnako tak teroristické útoky ako v Spojených štátoch amerických. A ich ambasády nie sú chránené,“ vyjadril sa.

Poslanec poukazuje na analýzu, ktorú vypracoval advokát Marek Jánošík. Tá sa s právnym názorom rezortu diplomacie nezhoduje a vo svojom závere konštatuje, že „nájom pozemkov pred budovou diplomatickej misie, ktoré tvoria významnú časť Hviezdoslavovho námestia v Bratislave, a oplotenie týchto pozemkov za účelom ochrany budovy diplomatickej misie pred neoprávneným vniknutím alebo poškodením, nie je možné vyhodnotiť ako súladné s požiadavkou vhodnosti opatrení na ochranu miestností diplomatickej misie v zmysle Dohovoru“.

Riešenie možno postavia až o pár rokov

Borguľa varuje, že plot je čiernou stavbou. „Stavebný úrad začal vyzývať Američanov, aby ju zlegalizovali. Potrebujú na to nájomnú zmluvu k pozemku, tú však nezískali. Úrad im dal prvú 30-dňovú lehotu, aby priniesli potrebné dokumenty, no nedodržali ju. Tak im stavebný úrad lehotu predĺžil o 90 dní, tá uplynula v polovici júla. Znova nepriniesli dokumenty, tak im ju predĺžili do tretice, do konca septembra. Ani druhé predĺženie nie je štandardné, mal sa hneď začať proces o odstránení čiernej stavby. Už vidím developerov, ako sa začnú odvolávať, že máme čierne stavby, dajte aj nám toľko času, ako ste dali Američanom,“ krúti hlavou Borguľa, podľa ktorého ambasáda dokumenty nepredložila, lebo ten najdôležitejší z nich, nájomnú zmluvu, jednoducho nemá. „Nájomná zmluva bola v tomto roku už dvakrát zamietnutá mestskými poslancami,“ pripomenul.

Podľa hovorkyne Starého Mesta Nory Gubkovej však mestská časť urobila všetky právne kroky, ktoré jej umožňuje zákon. Problémom je práve nejednoznačný výklad Viedenského dohovoru.

„Prípad plotu je vo fáze odstránenia stavby, respektíve jej dodatočnej legalizácie. Vzhľadom na komplikovanosť a nie jednoznačný výklad Viedenského dohovoru sa stavebný úrad obrátil na ministerstvo dopravy, aby mu poskytol metodické usmernenie k výkladu dohovoru. Takisto sme požiadali ministerstvo vnútra, aby definovalo nevyhnutnú mieru ochrany tejto diplomatickej misie,“ vyhlásila.

Ministerstvo vnútra túto žiadosť dostalo v piatok 11. augusta. Z tlačového odboru nám odkázali, že sa ňou budú zaoberať a vyjadrenie poskytnú v dohľadnom čase po dôkladnej analýze.

Podľa magistrátu celý problém vyrieši až presťahovanie ambasády do iných priestorov. To však bude zrejme trvať ešte niekoľko rokov. Ministerstvo zahraničných vecí USA si už vyhliadlo pozemok neďaleko novej budovy Slovenského národného divadla. Ako informovalo veľvyslanectvo, najskôr je potrebné dosiahnuť dohodu medzi dotknutými stranami. Samotná stavba novej ambasády by potom mala trvať tri až štyri roky.