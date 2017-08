Ryby zo znečistenej rieky Nitra sú životu nebezpečné

Otrávenou vodou v rieke Nitra sa to však zďaleka nekončí, vlieva sa totiž ďalej do Váhu a odtiaľ do Dunaja. Podľa pracovníkov Greenpeace tak nepriamo znečisťuje aj tieto toky.

Výsledky rozborov rýb, ktoré aj napriek znečisteniu v rieke ešte stále žijú, sú alarmujúce. „Namerali sme prekročenie olova, kadmia aj ortuti. Je tam veľmi vysoká hladina benzénu, extrémne množstvo vinylchloridu a široké spektrum orgánohalogénových zlúčenín. Pre človeka je toto rybie mäso nevhodné už v tých najmenších dávkach. To znamená, že aj jedna porcia mesačne môže byť problémom,“ povedal Michal Smatana, hlavný hospodár mestskej organizácie v Partizánskom.

Jesť ryby z rieky sa aktuálne nesmie, kúpať sa v nej je životu nebezpečné. Rybári do nej preto vchádzajú oblečení od hlavy po päty v neopréne. „Do tohto mäsa nevidíte, ale keď chodíte k vode, tak to skrátka cítite, vidíte penu na hladine a už na prvý pohľad nie je zdravá. Aj preto sme si odhlasovali, že čo sa tu chytí, musím sa pustiť naspäť a je prísny zákaz to konzumovať,“ vysvetlil.

Smatana vraví, že rybári vôbec netušia, kto môže stáť za masívnym znečistením rieky. „Iba vieme, že ryby sú nekonzumovateľné. Pre nás je to obzvlášť smutné, pretože prídete k vode a namiesto toho, aby ste sa išli pokochať, vidíte na hladine nečistoty, vo vzduchu registrujete zápach a viete, že niečo nie je v poriadku,“ dodal.

Michal Smatana a Ivana Kohutková. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Primátor Partizánskeho Jozef Božik sa už pustil „do boja za čistú Nitru“ a apeluje aj na ministerstvo životného prostredia, aby s touto situáciou niečo urobilo. „Rozhodol som sa, že zorganizujem spoločné stretnutie organizácie Greenpeace a Slovenského rybárskeho zväzu, pretože bolo preukázané, že koncentrácia ťažkých kovov a chemických látok v rieke niekoľkokrát prekračuje zákonný limit,“ doplnil.

„Chceme iniciovať, aby rezort a Slovenská inšpekcia životného prostredia začali reálne skúmať množstvá olova, kadmia a ortuti či ďalších látok vypúšťaných do Nitry, ktorá ešte v päťdesiatych rokoch minulého storočia bola oázou pre ľudí, ktorí tu žili, ktorí sa v nej mohli kúpať a ktorí tam mohli pokojne chytať ryby,“ hneval sa Božik.

Partizánske je prvým mestom v smere toku Nitry od Novák, odkiaľ by mali byť podľa neho chemikálie vypúšťané. „Apelujem na všetkých, aby túto katastrofu pomohli zastaviť. Aby nebolo možné urobiť zo živej rieky takýmto spôsobom mŕtvu a de facto tým aj ohrozovať kvalitu života občanov,“ spomenul primátor.

Greenpeace prostredníctvom svojej riaditeľky Ivany Kohutkovej zdupľoval, že rieka Nitra znečisťuje aj Váh, do ktorého sa vlieva, a ten následne Dunaj. Priamo ohrozené je teda aj hlavné mesto. Ryby obsahujú hlavne ortuť, ktorá je toxická už v malých množstvách – a ohrozené sú najmä tehotné ženy či deti. „Cieľom štátu je, aby sa tieto látky v životnom prostredí znižovali, čo sa reálne nedeje,“ skonštatovala.

Kohutková vysvetlila aj rozpor medzi výsledkami kontrol, ktoré vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, a údajmi získanými priamo Greenpeace. Ministerská previerka si podľa nej posvietila iba na pár základných ukazovateľov, zatiaľ čo nebezpečné látky predmetom analýz neboli.

„Skúmali sme napríklad aj vypúšťanie arzénu do rieky Orava a tam je ten istý problém, že sa do nej dostáva v niekoľkonásobne prekročených množstvách. Ide o látku, ktorá sa v životnom prostredí hromadí, takže tam zostáva a neodbúrava sa. Dostáva sa do rýb, tiel živočíchov a rastlín a ani sa to následne nemusí podariť odstrániť. Čím rozsiahlejšie množstvo toxického zaťaženia máme, tým horšie sa minimalizuje,“ povzdychla si Kohutková. Tá potvrdila, že rieka Nitra je v súčasnosti jednou z najviac znečistených riek na Slovensku. „Je to veľmi nebezpečné pre životné prostredie aj pre zdravie obyvateľov,“ uzavrela.

Práve Greenpeace prišiel na to, že by ju mala znečisťovať firma Fortischem z Novák. Podľa hovorcu ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka má spoločnosť štvorročné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd. Rezort si mal navyše sám urobiť kontrolu, či novácka firma rieku Nitra skutočne neznečisťuje. Výsledky sú však diametrálne odlišné od tých, ktorými disponuje organizácia Greenpeace.

Aktivista Greenpeace odoberá vzorky kontaminovanej vody. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

„Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v dňoch 19. decembra 2016 až 22. marca 2017 testy zamerané na prevádzku a účinnosť čistiarne odpadových vôd. V rámci nej odobralo akreditované laboratórium a Slovenský vodohospodársky podnik vzorky. Faktom zostáva, že nebolo zistené porušenie vodného zákona, a preto spoločnosti ani nebol uložený nejaký sankčný postih,“ uzavrel Ferenčák.

S ním súhlasí aj vedenie spoločnosti Fortischem. Výsledky všetkých kontrol, ktoré štátne orgány v spoločnosti vykonali, mali preukázať, že sme neporušili ustanovenia vodného zákona.

„Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami, kde sú stanovené pre látky emisné limity v súlade s právnymi predpismi,“ vyhlásila manažérka pre komunikáciu Anna Vojteková.

„Firma Fortischem vždy rešpektovala pravidlá stanovené orgánmi štátnej správy a vždy bola ochotná spolupracovať pri kontrole dodržiavania pravidiel v súvislosti s ochranou životného prostredia,“ zdupľovala.