Na Lietavský hrad potrebujú priviesť elektrinu

Dobrovoľníci, ktorí už 18 rokov pracujú na zachovaní a záchrane Lietavského hradu v okrese Žilina, chcú k zrúcanine priviesť elektrinu. Hlavným motívom však nie je len to, aby bola pamiatka osvetlená počas nocí. Elektrifikácia predovšetkým urýchli ďalšie záchranné práce.

Doteraz pracujú len s pomocou elektrocentrál, ktoré majú však obmedzený čas prevádzky a limitovaný výkon. Svetlo potrebujú aj do nových expozícií, ktoré plánujú sprístupniť už v septembri. Zavedenie elektriny bude stáť 20-tisíc eur, bez pomoci verejnosti to však nezvládnu, preto robia zbierku.

Miestnosti pre expozície, kde budú vystavené nálezy z archeologických výskumov na hrade, dnes už vôbec nepripomínajú schátrané objekty. Rovnako sa zmenil aj vstup cez prednú bránu, kde sa aktuálne stabilizuje východná priečka. Lešenie a pracovníkov vidieť tiež na pravouhlom bastióne, kde dopĺňajú zaniknuté murivo. Možno málokto tuší, že do Lietavského hradu sa vstupovalo cez podobný tunel, ako je na Oravskom hrade. „Len bol kratší. My ho plánujeme naznačiť, že existoval a možno do budúcnosti, ak samozrejme pamiatkari budú súhlasiť, tak sa obnoví,“ približuje Ľubomír Chobot zo združenia, ktoré spravuje Lietavský hrad.

Hrad sa vďaka zanieteným dobrovoľníkom mení, čistí, hradné steny sú stabilizované. „Chodievam sem pravidelne už od detstva. To, čo urobili, je úžasné. Hrad urobili prístupnejším pre verejnosť, sú tu vyhliadky a miesta, kde sa dostaneme len vďaka dobrovoľníkom, ktorí tu pracujú. A na hradných múroch vidieť, že už neubúdajú a nechátrajú, skôr naopak,“ hovorí Žilinčan Michal.

Združenie na záchranu Lietavského hradu existuje už 18 rokov a presne toľko sa venuje záchrane hradnej ruiny. „Práce prebiehajú systematicky, bez prerušenia. Neustále sa odstraňuje havarijný stav objektov, ale momentálne už prechádzame aj k čiastočným rekonštrukciám. Čo znamená, že hrad sme už nejakým spôsobom zastabilizovali a už sa mu môžeme venovať ako historickej kráse a perle, aby mohla byť zaujímavá pre budúce generácie,“ hovorí Chobot.

Výhľady z lietavského hradu (Veľký rondel). Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Elektrická energia pomôže pracovníkom pokročiť v prácach, ale aj odstrániť mnohé technické problémy. „Bez elektrickej energie sa nedajú robiť záchranné práce vo väčšom meradle, robíme stále s elektrocentrá­lami, ktoré sú obmedzené výkonom,“ dopĺňa. Teoreticky je už projekt na privedenie elektriny k hradu pripravený.

Tá praktická časť znamená, že na hrad treba dostať 800 metrov elektrického vedenia. „V pomerne extrémnych prírodných podmienkach kopcovitého a skalnatého terénu. Náklady na realizáciu sú odborníkmi kalkulované približne na 20-tisíc eur. Aj za týmto účelom sme spustili stránku osvietenyhrad.sk, ktorá poskytuje základné informácie o projekte a umožňuje ochotným ľuďom prispieť na tento projekt. Dúfame, že sa nájdu dobrosrdeční darcovia, za čo im ďakujeme,“ hovorí Roman Súlovec, vedúci projektu.

Práce pri prednej bráne. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Lietavský hrad z 13. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou. Pred 250 rokmi začal chátrať, od polovice 18. storočia je opustený. Patrí k najrozsiahlejším zrúcaninám na Slovensku. V roku 2010 sa Lietavský hrad ako prvý a zatiaľ jediný hrad zo Slovenska dostal na zoznam 100 najohroze­nejších pamiatok sveta.

Združenie na záchranu Lietavského hradu pôsobí na hrade od roku 1999, postupne odstraňuje havarijný stav hradu, snaží sa o záchranu a citlivú konzerváciu. Aktuálne tam pracuje 20 ľudí cez národný projekt – Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva.