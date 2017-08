Bratislavskí policajti budú využívať požičané elektromobily

Mestská polícia bude dva elektromobily BMW i3 využívať v rámci hliadkovania v meste, jedno auto bude v centre mesta a druhé v mestských častiach. „Využitie budeme vyhodnocovať a nie je vylúčené, že sa mesto pre ne rozhodne, hovoriť o tom však budeme až neskôr,“ spomenul primátor s tým, že vozidlá sú tiché a na ulici ich nepočuť. Jedno auto stojí približne 40-tisíc eur.

Ivan Lechner poznamenal, že sú to prvé dva elektromobily, ktoré mestská polícia má. V súčasnosti majú policajti 48 vozidiel. Niektoré z nich nemenili desať rokov a preto ich menia za nové. Problémom je však aj to, že mestských policajtov je v meste stále málo. Podľa Lechnera majú plán, ako tento stav zmeniť. „Momentálne to však nie je v štádiu, aby som to mohol prezentovať,“ do­dal.

Problém mestskej polície naznačil aj primátor, situáciu však podľa neho riešia napríklad zvyšovaním kvality pracovného prostredia, čo je aj nákup vozidiel a techniky. Mestská polícia stojí hlavné mesto SR Bratislavu sedem miliónov eur ročne.

Od apríla jazdia mestskí policajti po meste aj na elektrických kolobežkách. Tieto dopravné prostriedky, ktoré pripomínajú bicykel, sú nielen rýchle, ale aj ekologické. Na obsluhu nepotrebujú policajti špeciálne vzdelanie, stačí im na to školenie. Do ulíc posielajú policajti aj cyklohliadky a hliadky na koňoch. Ich úlohou je dohliadať na verejný poriadok na takých miestach, kde nie je možné dostať sa autom.