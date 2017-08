Tajomné zviera z Afriky získala Bojnická zoo

Okrem Bojníc chovajú vzácnu nandíniu už len dve ďalšie zoologické záhrady na svete. Založiť mimoriadne vzácny chov však zrejme nebude také jednoduché.

„Nandínia africká je nová rarita našej kolekcie vzácnych a unikátnych zvierat. V súčasnosti je tento druh chovaný mimo Afriku už len v dvoch zoo na svete,“ povedala hovorkyňa zoo Simona Kubičková. „Zatiaľ máme u nás len jednu samicu, ktorá sa narodila minulý rok v malej zoo na predmestí Lomé, hlavného mesta západoafrickej krajiny Togo. Intenzívne pracujeme na dovoze ďalších zvierat, no zdá sa, že to nepôjde tak rýchlo, ako by sme chceli,“ vysvetlil zoológ Michal Sloviak.

Po získaní nandínie má nasledovať založenie mimoriadne vzácneho chovu. Autor: Michal Sloviak

Nandínia je malá šelmička, ktorá sa podobá cibetkám a ženetkám. Je dokonalým majstrom kamufláže a dokonale dokáže splynuť s prostredím a to až tak, že ju vo výbehu nevedeli nájsť ani zamestnanci zoo. „To ako neuveriteľne dokáže splynúť s prostredím sme sa presvedčili aj u nás v zoo – po vypustení do expozície sme ju nevedeli nájsť. Zrejme aj to bude jedným z najhlavnejších dôvodov toho, prečo je taká vzácna. Hoci v skutočnosti patrí v niektorých oblastiach Afriky k najbežnejším nočným predátorom, stále uniká pozornosti a nedá sa povedať, že by patrila k detailne preskúmaných druhom,“ dodal Sloviak.

Nandínia má pomerne štíhle telo a dlhý chvost. Vyznačuje sa nenápadným sivohnedým sfarbením s tmavými škvrnami. Má viditeľne žiarivé oči tmavožltej farby. Obýva najmä tropické dažďové lesy na veľkom území západnej, strednej a východnej Afriky. Žije samotársky a skryto, aktívna býva prevažne v noci. Živí sa ovocnými plodmi, požiera aj rôzne kvety a listy, vtáčie vajcia, loví hmyz a drobné stavovce.