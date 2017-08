Lunter stratil svoju nezávislosť, ozývajú sa hlasy kandidátov na župana BB SK

Podpora strany Smer-SD kandidátovi na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jánovi Lunterovi v nadchádzajúcich voľbách môže v konečnom dôsledku nahrať Marianovi Kotlebovi, ktorého strana stále stúpa na národnej úrovni. Uvádza to vo svojom stanovisku nezávislý kandidát na župana BBSK Ivan Saktor.

Podpora strany Smer-SD kandidátovi na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jánovi Lunterovi v nadchádzajúcich voľbách môže v konečnom dôsledku nahrať Marianovi Kotlebovi, ktorého strana stále stúpa na národnej úrovni. Uvádza to vo svojom stanovisku nezávislý kandidát na župana BBSK Ivan Saktor. „Takáto politická podpora ešte pred podaním kandidátok môže byť potvrdením mojich negatívnych skúseností s takouto podporou ešte z obdobia, keď som sa stal primátorom Banskej Bystrice,“ reagoval Saktor.

„Ján Lunter už nie je celkom nezávislý, ako tvrdí, pretože ho podporujú mestskí poslanci Banskobystrickej alternatívy kandidujúci do zastupiteľstva BBSK, ktorí sú v opozícii nielen voči primátorovi krajského mesta, ale aj voči Smeru. Vzniká tu akýsi politický guláš, ktorý v konečnom dôsledku nemusí priniesť vyššie volebné preferencie Jánovi Lunterovi,“ uviedol Saktor.

„Pozerám sa na tento politický krok Smeru ešte pred deklarovaným rozhodovaním o preferenčne najsilnejšom protikandidátovi súčasného župana, ktorý ešte ani nepodal svoju kandidatúru, rezervovane. Podľa mňa to v tejto chvíli poškodzuje ostatných potenciálnych kandidátov, ktorí sa uchádzajú o čo najväčšiu voličskú podporu. Aj keď nie je isté, či to v septembri nedobehne aj samotného Jána Luntera,“ dodal na záver Saktor.

Urbáni: Lunter šliape po svojich zásadách

„Pán Lunter medzi kandidátmi na post predsedu vystupoval ako zástupca tretieho sektora a protikorupčných kruhov, podporovaný podľa jeho vyjadrení finančne aj hokejistom p. Handzušom. Tým, že pán Lunter prijal podporu svojej kandidatúry stranou Smer, stal sa absolútne nedôveryhodným človekom, ktorý si šliape po svojich doteraz prezentovaných zásadách,“ vyjadril si ďalší kandidát na predsedu BB SK Milan Urbáni. „Asi to bude pravda, že všetko pre jeho podnikanie a jeho rodinu. Inak si neviem vysvetliť spojenie so Smerom. Som zvedavý na reakciu tretieho sektora a bojovníkov proti korupcii na Slovensku. Smer sa dá pochopiť, že týmto krokom chce zakryť svoju slabú pozíciu v kraji, ktorá vyústila do neschopnosti postaviť kandidáta na predsedu BBSK. Alebo sa už pripravuje dlhodobejšia politická stratégia o vrcholné posty v štáte Kiska – Fico. Myslím si, že tento krok naštartuje doteraz mdlú kampaň o pozície vo VÚC v Bystrickom kraji,“ dodal.

Pellegrini odmieta politický kšeft

Na mimoriadnom brífingu v krajskej centrále strany Smer-SD v Banskej Bystrici vo štvrtok 24. augusta podpredseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini uviedol, že na základe jednomyseľného rozhodnutia krajskej rady strana Smer-SD podporí v jesenných voľbách za predsedu BBSK Jána Luntera. Pellegrini odmieta, že by táto podpora súvisela s nejakým politickým kšeftom. "Voľby predsedu v Banskobystrickom kraji musia byť súbojom medzi dobrom a zlom, súbojom medzi hodnotami a tradíciami proti tým, ktorí po hodnotách a tradíciách šliapu,“ uviedol Pellegrini.

Ján Lunter ocenil, že Smer-SD dodržal svoje slovo a verejne podporil najsilnejšieho kandidáta a tým prispel k tomu aby sa sily kandidátov netrieštili v boji proti fašizmu v Banskobystrickom kraji. „Naďalej zostávam nadstranícky a nezávislý kandidát, ktorý nie je niekomu zaviazaný, na tom sa nič nemení,“ uviedol Lunter.